БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за...
Чете се за: 02:00 мин.
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Федерика Бриньоне взе титлата в гигантския слалом за жени на Зимните олимпийски игри

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Втори златен медал за италианката от Игрите в Милано/Кортина.

Федерика Бриньоне
Снимка: БТА
Слушай новината

Италианската скиорка Федерика Бриньоне спечели втора титла от домашните Олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

В Кортина тя завоюва златния медал в гигантския слалом и го добави в колекцията си към този от супергигантския слалом, който спечели по-рано тази седмица.

Бриньоне бе лидер след първия манш с 1:03.23 минути, а във втория манш тя даде 14-о време, но това бе без особено значение. Бриньоне финишира с общо време от 2:13.50 минути и остави на 0.62 секунди зад себе си шведката Сара Хектор и норвежката Теа Луизе Стиернесунд, които разделиха сребърния медал. Любопитна подробност бе, че Хектор - олимпийска шампионка в дисциплината от Пекин 2022, и Стиернесунд дадоха равно време и в двата манша на състезанието.

Точно след местата на подиума остана италианката Лара Дела Меа. Тя успя да прогресира от 15-о до четвърто място между първия и втори манш, но пет стотни от секундата я разделиха от това да вземе медал. На още 0.02 секунди зад нея се класира австрийката Юлия Шайб, а норвежката Мина Холтман затвори топ 6 с изоставане от 0.74 секунди.

Лидерката по брой победи в Световната купа по ски алпийски дисциплини за всички времена Микаела Шифрин не показа обичайната си форма и завърши чак на 11-о място. Американката бе седма след първия манш, а във втория постигна 13-и резултат. В разочарование се превърна състезанието и за италианката София Годжа, която финишира десета, въпреки че бе трета след първото преминаване на пистата.

Състезаващата се за България швейцарка Анина Цурбриген не записа класиране, след като отпадна още в първия манш.

Свързани статии:

Златно завръщане на Федерика Бриньоне
Златно завръщане на Федерика Бриньоне
Това е първа олимпийска титла за Бриньоне, която вече имаше сребро...
Чете се за: 02:20 мин.
#Милано/Кортина 2026 #Федерика Бриньоне

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около действията на МВР
3
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
4
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
5
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово
6
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в...

Най-четени

Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
1
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
2
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
3
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
4
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
5
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
6
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...

Още от: Зимни

Бащата на Лора Христова: Очакваме големи резултати от нея
Бащата на Лора Христова: Очакваме големи резултати от нея
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
34777
Чете се за: 20:00 мин.
Блестяща Лора Христова завърши седма с 20 от 20 при стрелбата, Милена Тодорова 14-а в преследването на 10 км в Милано/Кортина Блестяща Лора Христова завърши седма с 20 от 20 при стрелбата, Милена Тодорова 14-а в преследването на 10 км в Милано/Кортина
Чете се за: 02:27 мин.
Милано/Кортина 2026: Биатлон, жени - преследване 10 км (ГАЛЕРИЯ) Милано/Кортина 2026: Биатлон, жени - преследване 10 км (ГАЛЕРИЯ)
Норвегия се завърна на олимпийския връх в отборната щафета по ски бягане за мъже Норвегия се завърна на олимпийския връх в отборната щафета по ски бягане за мъже
Чете се за: 01:57 мин.
Гледайте битката за олимпийските отличия в гигантския слалом при дамите в ефира на БНТ 3 Гледайте битката за олимпийските отличия в гигантския слалом при дамите в ефира на БНТ 3
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Интензивни валежи в Община Петрич през изминалите часове (СНИМКИ)
Интензивни валежи в Община Петрич през изминалите часове (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за купуване на гласове Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за купуване на гласове
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ, оставам в партията Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ, оставам в партията
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
15 години на "Даунинг стрийт" 10 – премиерите се сменят, но котаракът Лари остава (ГАЛЕРИЯ) 15 години на "Даунинг стрийт" 10 – премиерите се сменят, но котаракът Лари остава (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 19:02 мин.
Европа
Костадин Ангелов: Към настоящия момент Делян Добрев не е депозирал...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Ролята на ЕС в новия дневен ред – сред темите на Мюнхенската...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Главен път, осеян с дупки: Жители на Елхово и региона излязоха на...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Археологически находки: Древни златни рудници са открити край...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ