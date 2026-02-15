Федерика Бриньоне взе титлата в гигантския слалом за жени на Зимните олимпийски игри

Италианската скиорка Федерика Бриньоне спечели втора титла от домашните Олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

В Кортина тя завоюва златния медал в гигантския слалом и го добави в колекцията си към този от супергигантския слалом, който спечели по-рано тази седмица.

Бриньоне бе лидер след първия манш с 1:03.23 минути, а във втория манш тя даде 14-о време, но това бе без особено значение. Бриньоне финишира с общо време от 2:13.50 минути и остави на 0.62 секунди зад себе си шведката Сара Хектор и норвежката Теа Луизе Стиернесунд, които разделиха сребърния медал. Любопитна подробност бе, че Хектор - олимпийска шампионка в дисциплината от Пекин 2022, и Стиернесунд дадоха равно време и в двата манша на състезанието.

Точно след местата на подиума остана италианката Лара Дела Меа. Тя успя да прогресира от 15-о до четвърто място между първия и втори манш, но пет стотни от секундата я разделиха от това да вземе медал. На още 0.02 секунди зад нея се класира австрийката Юлия Шайб, а норвежката Мина Холтман затвори топ 6 с изоставане от 0.74 секунди.

Лидерката по брой победи в Световната купа по ски алпийски дисциплини за всички времена Микаела Шифрин не показа обичайната си форма и завърши чак на 11-о място. Американката бе седма след първия манш, а във втория постигна 13-и резултат. В разочарование се превърна състезанието и за италианката София Годжа, която финишира десета, въпреки че бе трета след първото преминаване на пистата.

Състезаващата се за България швейцарка Анина Цурбриген не записа класиране, след като отпадна още в първия манш.