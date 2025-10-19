БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Феновете на алпийския сноуборд избраха Малена Замфирова за своя фаворитка с гласуване за виртуалната Световна купа на FIS

Спорт
Феновете на алпийския сноуборд избраха българката Малена Замфирова за своя любима състезателка, след като гласуваха за нея във финала на виртуалната Световна купа на FIS Snowboarding в Instagram. Тя бе предпочетена пред Рамона Хофмайстер - носителка на олимпийски медал и два от световни първенства.

"Голямата ни звезда при жените в сноуборда Малена Замфирова получи поредното страхотно международно признание", пише Българска ски федерация във Фейсбук.

"Феновете на алпийския сноуборд от цял свят гласуваха за българката и тя спечели виртуалната Световна купа на FIS Snowboarding в Instagram. В големия финал любителите на този атрактивен спорт дадоха своя глас за Малена, а втора остана легендарната Рамона Хофмайстер. През септември в българския финал на виртуалната Световна купа при мъжете феновете избраха първи да е Радослав Янков, а втори Тервел Замфиров", продължaват от БФ Ски.

"При жените сега на трето място е двукратната олимпийска шампионка в алпийския сноуборд Естер Ледецка (Чехия), която надви в малкия финал Жасмин Корати (Италия). В началото на месеца Малена Замфирова триумфира в 10-тото зимно издание на наградата "Пьотр Нуровски" на Европейските олимпийски комитети (ЕОК)", завършва съобщението.

#Малена Замфирова

