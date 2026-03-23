Фернандо Алонсо: Не знам кога ще решим проблемите с болида на Астън Мартин

Пилотът на Астън Мартин Фернандо Алонсо призна, че отборът все още търси решение на проблемите с болида във Формула 1 и не е ясно колко време ще бъде необходимо за тяхното отстраняване.

По време на Гран при на Китай испанецът е изпитал сериозен дискомфорт, включително изтръпване на ръцете и краката, причинено от прекомерни вибрации на двигателя.

"Трудно ми е да преценя колко време ще ни отнеме да се върнем към обичайното си ниво. Все още не знам. Имаме известни проблеми, но се появиха и нови трудности“, коментира Алонсо пред испанските медии.

Двукратният световен шампион подчерта, че в отбора са готови да работят усилено за подобрение, но процесът ще изисква време.

"Готови сме да се справим с всичко, но не знам кога точно ще се случи това. Надеждата ми е, че след няколко състезания ситуацията ще се стабилизира“, добави 44-годишният пилот.

Алонсо, който спечели световните титли с Рено през 2005 и 2006 година, се надява още в следващите стартове да се види напредък. Следващият кръг от сезона във Формула 1 е на 29 март – Гран при на Япония.