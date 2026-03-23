БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Чете се за: 01:22 мин.
Чете се за: 03:00 мин.
Чете се за: 03:15 мин.
Чете се за: 01:27 мин.
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фернандо Алонсо: Не знам кога ще решим проблемите с болида на Астън Мартин

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Испанецът очаква стабилизиране на представянето на Астън Мартин след няколко състезания

Снимка: AP Photo
Слушай новината

Пилотът на Астън Мартин Фернандо Алонсо призна, че отборът все още търси решение на проблемите с болида във Формула 1 и не е ясно колко време ще бъде необходимо за тяхното отстраняване.

По време на Гран при на Китай испанецът е изпитал сериозен дискомфорт, включително изтръпване на ръцете и краката, причинено от прекомерни вибрации на двигателя.

"Трудно ми е да преценя колко време ще ни отнеме да се върнем към обичайното си ниво. Все още не знам. Имаме известни проблеми, но се появиха и нови трудности“, коментира Алонсо пред испанските медии.

Двукратният световен шампион подчерта, че в отбора са готови да работят усилено за подобрение, но процесът ще изисква време.

"Готови сме да се справим с всичко, но не знам кога точно ще се случи това. Надеждата ми е, че след няколко състезания ситуацията ще се стабилизира“, добави 44-годишният пилот.

Алонсо, който спечели световните титли с Рено през 2005 и 2006 година, се надява още в следващите стартове да се види напредък. Следващият кръг от сезона във Формула 1 е на 29 март – Гран при на Япония.

#Формула 1 сезон 2026 #Фернандо Алонсо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ