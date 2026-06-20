Фестивалът на драконовите лодки в Китай съчетава състезания с вековни традиции

Фестивалът на драконовите лодки беше отбелязан в континентален Китай, Хонконг и Тайван с цветни състезания с лодки, танци на лъвове и други тържества, предаде Асошиейтед прес.

Празникът, чиято история датира отпреди повече от 2000 години, е най-известен със спортните си събития, но корените му се крият в китайската история и древните вярвания за здраве, защита и хармония с природата.

"Фестивалът на драконовите лодки вероятно е най-пищният и най-разнообразният от всички традиционни китайски празници", казва професорът по история от университета "Цинхуа" Лю Сяофън. "В различните региони хората са създали голямо разнообразие от традиции, основани на идеи, свързани с лятното слънцестоене и баланса между ин и ян".

Празникът масово се свързва с древния поет Цюй Юан, който според легендата се е удавил преди повече от 2000 години. Традицията на състезанията произлиза от историята, че хората се втурнали с лодки да търсят поета и хвърляли ориз в реката, за да не изядат рибите тялото му.

Тридневното състезание в Пекин включва състезания с драконови лодки за мъже, жени и смесени отбори на дистанции от 100, 200 и 500 метра. Отборите ще се състезават през целия празничен уикенд.

Докато състезателите натискат греблата, други гледат надпреварата у дома, хапвайки заедно със семействата си традиционно лакомство от лепкав ориз.