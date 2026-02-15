Франсиско Серундоло ще играе за титлата на тенис турнира в Буенос Айрес за трета поредна година

Поставеният под номер 1 в схемата Франсиско Серундоло се класира за финала на тенис турнира на червени кортове АТР 250 в Буенос Айрес (Аржентина) с награден фонд 675 310 долара.

Представителят на домакините победи на полуфиналите своя сънародник и седми поставен Томас Мартин Ечевери с 6:3, 7:5.

Два пъти преди това Серундоло беше достигал до финала на турнира от ATP 250 в Буенос Айрес и всеки път не успяваше да вземе титлата. Сега 27-годишният тенисист ще се опита да се възползва от третата си възможност да вдигне трофея в неделя, когато ще се изправи срещу втория поставен Лучано Дардери (Италия).

Той има баланс от 15 победи и 7 загуби на турнира в Буенос Айрес. Въпреки че е стигнал до финала през 2021 и 2025 година, това е първият път, в който той е стигнал до срещата за титлата без да загуби сет.

Дардери, който спечели три трофея миналия сезон, ще играе за първи за 2026-а. Вторият поставен, който игра полуфинал на 24-ия си рожден ден, се справи с четвъртия поставен Себастиан Баес (Аржентина) със 7:6(2), 6:1 за 78 минути.