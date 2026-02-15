БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Високите сметки за ток са заради нарасналото потребление...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Франсиско Серундоло ще играе за титлата на тенис турнира в Буенос Айрес за трета поредна година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Водачът в схемата ще се изправи срещу втория поставен Лучано Дардери (Италия).

франсиско серундоло играе титлата тенис турнира буенос айрес трета поредна година
Слушай новината

Поставеният под номер 1 в схемата Франсиско Серундоло се класира за финала на тенис турнира на червени кортове АТР 250 в Буенос Айрес (Аржентина) с награден фонд 675 310 долара.

Представителят на домакините победи на полуфиналите своя сънародник и седми поставен Томас Мартин Ечевери с 6:3, 7:5.

Два пъти преди това Серундоло беше достигал до финала на турнира от ATP 250 в Буенос Айрес и всеки път не успяваше да вземе титлата. Сега 27-годишният тенисист ще се опита да се възползва от третата си възможност да вдигне трофея в неделя, когато ще се изправи срещу втория поставен Лучано Дардери (Италия).

Той има баланс от 15 победи и 7 загуби на турнира в Буенос Айрес. Въпреки че е стигнал до финала през 2021 и 2025 година, това е първият път, в който той е стигнал до срещата за титлата без да загуби сет.

Дардери, който спечели три трофея миналия сезон, ще играе за първи за 2026-а. Вторият поставен, който игра полуфинал на 24-ия си рожден ден, се справи с четвъртия поставен Себастиан Баес (Аржентина) със 7:6(2), 6:1 за 78 минути.

#Лучано Дардери #ATP 250 в Буенос Айрес #Франсиско Серундоло

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в Милано/Кортина
3
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в...
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около действията на МВР
4
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...
Един човек е загинал, а двама са пострадали при катастрофа в района на карловското село Розино
5
Един човек е загинал, а двама са пострадали при катастрофа в района...
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово
6
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
2
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
3
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
4
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
5
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
6
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...

Още от: ATP

Американците Тейлър Фриц и Бен Шелтън ще спорят за титлата на турнира в Далас
Американците Тейлър Фриц и Бен Шелтън ще спорят за титлата на турнира в Далас
Алекс де Минор и Феликс Оже-Алисим ще спорят за титлата в Ротердам Алекс де Минор и Феликс Оже-Алисим ще спорят за титлата в Ротердам
Чете се за: 01:35 мин.
Марин Чилич достигна 68-ия полуфинал в кариерата си Марин Чилич достигна 68-ия полуфинал в кариерата си
Чете се за: 01:12 мин.
Бен Шелтън и Миомир Кецманович продължават към четвъртфиналите на тенис турнира в Далас Бен Шелтън и Миомир Кецманович продължават към четвъртфиналите на тенис турнира в Далас
Чете се за: 01:50 мин.
Феликс Оже-Алиасим и Александър Бублик затвориха четвъртфиналите на тенис турнира от сериите АТР 500 в Ротердам Феликс Оже-Алиасим и Александър Бублик затвориха четвъртфиналите на тенис турнира от сериите АТР 500 в Ротердам
Чете се за: 01:42 мин.
Алекс де Минор отстрани шампиона от 2015 г. Стан Вавринка от тенис турнира в Ротердам Алекс де Минор отстрани шампиона от 2015 г. Стан Вавринка от тенис турнира в Ротердам
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Високите сметки за ток са заради нарасналото потребление с над 30%, сочат проверките на КЕВР
Високите сметки за ток са заради нарасналото потребление с над 30%,...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Наталия Киселова: Гуцанов би трябвало да се консултира с ръководството на БСП, ако му предложат да остане министър и в служебния кабинет Наталия Киселова: Гуцанов би трябвало да се консултира с ръководството на БСП, ако му предложат да остане министър и в служебния кабинет
Чете се за: 07:10 мин.
У нас
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Заради строежа на метрото: Затварят южното платно на столичния бул. "Владимир Вазов" за половин година Заради строежа на метрото: Затварят южното платно на столичния бул. "Владимир Вазов" за половин година
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Ролята на ЕС в новия дневен ред – сред темите на Мюнхенската...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Мерки срещу разпространението на фалшиви евробанкноти във Варна
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Месни Заговезни е!
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Жълт и оранжев код за обилни валежи в неделя
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ