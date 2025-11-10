Френският културен институт почете Желю Желев навръх 10 ноември – човекът, който отвори България към света

Навръх 10 ноември Френският културен институт почете една от големите фигури на прехода у нас - президентът Желю Желев. В началото на 1989 година, на т.нар. "закуска с Митеран", Желев и френският президент се срещат за първи път и се сближават. Днес историци и дипломати си спомниха за знаковия момент от най-новата ни история.

Жан Мюзители е бил дипломатически съветник и говорител на президента Франсоа Митеран в годините между 1984 и 1995. Днес той разказа за срещата между френския президент и Желю Желев на закуската, организирана във Френското посолство на 20 януари 1989 г. При посещение в България по време на режима на Тодор Живков, Митеран се среща с 12 български интелектуалци. Сред тях е и авторът на "Фашизмът".

Жан Мюзители, почетен член на Държавния съвет на Франция, бивш посланик: "Митеран откри просветител в лицето на Желев. Той харесваше такива събеседници, надарени с мъдрост и решителност. Смяташе, че Желев е новатор, харесваше и новия стил на отношения, които като президент, той наложи спрямо Балканите."

Закуската се превърнала в преоткриване между България и Франция според дипломата. Митеран и Желев се срещат общо десет пъти. Стефан Тафров е бил дипломатически съветник на българския държавен глава.

Стефан Тафров, дипломатически съветник на президента Желю Желев: "Той беше един безукорно честен човек, който не се интересуваше от материални блага, от пари и даде пример на всички политици след него... За доктор Желев и за всички нас тогава Франция беше страната на човешките права, на свободата и по един съвсем естествен начин нейни видни представители се превърнаха в основна наша опора за нас от СДС в изграждането на демократична България."

По време на конференцията в института беше представена и изложба за живота на първия демократично избран президент. Фотосите са част от огромния фонд, предаден на държавния архив от Станка Желева.

доц. Михаил Груев, председател на ДА "Архиви": "Може би някъде с обем около 13 линейни метра, ако си представите това във височина. Така че ние сме подбрали действително много малка част от снимките и документите, които се намират там, за да отбележим неговата 90-годишнина и да отбележим все пак днешния исторически ден не само за България, но и за цяла Източна Европа."

Тази година се навършиха и 10 години от кончината на президента-философ.