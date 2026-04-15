Футболен съдия бе застрелян по време на мач в Еквадор

Трагичен инцидент разтърси футбола в Еквадор, след като съдия беше убит по време на двубой. 48-годишният Хавиер Ортега загина, след като въоръжени лица нахлуха на терена и откриха стрелба.

По информация на местните власти нападателите са се приближили до рефера и малко след това са произвели изстрели. Ортега е паднал на земята, а срещата незабавно е била прекратена. Играчите и зрителите в паника са напуснали стадиона в Пасахе, провинция Ел Оро.

Медицински екипи са реагирали незабавно, но въпреки усилията им съдията е бил обявен за мъртъв още на място.

Районът около стадиона е бил отцепен, за да се извършат необходимите процесуално-следствени действия. Според разследващите Ортега вероятно е бил предварително набелязан. Полицията вече анализира видеозаписи от очевидци, заснели част от нападението.

„Работим със свидетели, за да установим самоличността на извършителите“, съобщиха от органите на реда. Към момента няма задържани по случая.