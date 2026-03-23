Габриел Магаляеш отпадна от Бразилия заради контузия

Защитникът на Арсенал Габриел Магаляеш отпадна от състава на националния отбор на Бразилия за предстоящите контролни срещи заради контузия.

Бранителят изигра пълни 90 минути при загубата на „артилеристите“ с 0:2 от Манчестър Сити във финала за Купата на лигата в Англия, но след двубоя е почувствал болки в десния крак.

От Бразилската футболна федерация потвърдиха, че след направените медицински изследвания Габриел не е в състояние да вземе участие в мачовете по време на международната пауза.

"След мача играчът се оплака от болка в десния крак. Тестовете потвърдиха, че Габриел Магаляеш не е напълно готов да играе в мачовете по време на международната пауза на ФИФА. Няма да бъде викан друг защитник на негово място“, се казва в официалното съобщение.

Така селекционерът на "селесао“ ще трябва да се справя без един от основните си защитници за контролите срещу Франция и Хърватия.