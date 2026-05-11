ГДБОП разби схема за платени сексуални услуги в Бургас и Несебър

Районната прокуратура в Бургас поиска постоянен арест за двама души, обвинени в организиране и предоставяне на помещения за платени сексуални услуги. Според разследването в продължение на близо 6 месеца те системно са осигурявали помещения за сексуални услуги на различни лица в Бургас.

Двамата са задържани при специализирана акция на ГДБОП, проведена на територията на общините Бургас и Несебър под надзора на Районната прокуратура.

По време на операцията са извършени лични обиски, претърсвания и изземвания в нощно заведение, четири жилища и два автомобила. Разследващите са иззели над 14 000 евро в брой, мобилни телефони и документация, свързана с дейността на обекта.

По досъдебното производство е привлечена като обвиняема и жена, за която прокуратурата твърди, че е сводничела жени към проституция с користна цел. Спрямо нея е наложена мярка за неотклонение „подписка“.

Очаква се Районният съд в Бургас да разгледа искането за „задържане под стража“ на двамата обвиняеми.