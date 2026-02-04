Генерална промяна в пътническите превози на железниците у нас. Държавата подписва договор с първия частен превозвач. Той ще изземе около 25% от пътническите превози на БДЖ в Източна България. Направленията в Западна България ще се изпълняват от държавните железници, както и основните маршрути като София за Варна и Бургас. Реформата е от ключово значение, за да може страната ни да получи петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

Най-старата железопътна линия у нас Русе - Варна ще е едно от трасетата, което ще се обслужва от частния превозвач. Тя е един от маршрутите в Северния регион, който заедно с Южния лот се поема от спечелилата фирма. Полярно е мнението на пътниците за реформата на двете крайни гари.

Малин Иванов, Русе: "Зависи кой ще бъде концесионер на частния транспорт и какво възнамерява да прави - дали само възнамерява да усвоява средства или действително иска да подобри качеството на транспорта." "Обслужването смятам, че по-добре и конкуренцията си казват думата."

Избраната фирма ще обслужва 25% от всички жп маршрути, а за държавните железници остава Западната част на страната, където попадат 75% от всички маршрути.

Гроздан Караджов, министър на транспорта в оставка: "Постъпиха само две оферти и това са на БДЖ и на Ивкони."

И частната, и държавната жп компания ще ползват влакове, купувани през последните 17 години.

Гроздан Караджов, министър на транспорта в оставка: "Подвижният състав, който е закупен от държавата след 2009 г., се ползва от операторите безвъзмездно и пропорционално на обема на услугата."

По-старите влакове ще може да бъдат наемани от БДЖ на пазарни цени. След изтичането на договорите подвижните състави ще трябва да бъдат върнати на държавата. От Транспортното министерство обещават реформата да не засегне настоящите служители на железниците.

Гроздан Караджов, министър на транспорта в оставка: "Общо 813 души ще преминат от БДЖ към новия оператор и всички тези хора ще бъдат с абсолютно запазени длъжности, заплащане и други социални придобивки."

Пътниците очакват реформата да увеличи цените на билетите.

"- Бихте ли платили повече за тези условия - новите? - Зависи колко повече, процент, 10, 20 - да." Данаил Йорданов, Русе: "Със сигурност ще се подобри цената, ще стане доста по-висока, защото частните компании искат да печелят." Гроздан Караджов, министър на транспорта в оставка: "Печалбата и на двата оператора е договорно и нормативно ограничена до 3,57%. Тоест извършването на пътническата превозна услуга, когато става чрез субсидия - не може да генерира по-висока от тази печалба."

След реформата за първи път държавната субсидия за жп превоз няма да отива само в БДЖ. За следващата година държавната компания ще вземе 1.8 млрд. евро, а частната "Ивкони Експрес" - малко над 511 млн. евро. Договорите ще влязат в сила в края на годината.