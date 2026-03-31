Романът "Остайница" влезе в краткия списък на...
Полицията в Бургас задържа шофьор с рекордните 4,46...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна...
ЗАПАЗЕНИ

Георги Иванов за Боби Михайлов: Клеветите по негов адрес имат голяма вина за това, което се случи

Борислав Михайлов е изключителна личност, която всички ние трябва да съжаляваме за неговата кончина. Първо, искам да поднеса съболезнованията на неговото семейство, на всички близки негови приятели. Но ние всички трябва да си дадем сметка, че всички тези клевети в последните години и лъжи по негов адрес доведоха до неговото състояние. И хората, които сега изказват съболезнования, знаят, че те имат голяма вина за това, което се случи с него. Мога, ако искате да ви говоря с имена, но точно днес не. Това каза президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов пред медиите по повод кончината на Борислав Михайлов.

Той пътува с националите, които се прибират от Индонезия и по-рано днес се наложи да кацнат непредвидено Атина. Именно тогава Иванов и цялата делегация разбраха тъжната вест.

"Борислав Михайлов беше 18 години президент на БФС. Много неща се направиха, но последните години беше омаскарен с клевети и лъжи. Някои хора трябва лично да съжаляват за това, което направиха. Разбиха един авторитет за българския футбол. Не само като футболист, участвал на три световни първенства и донесъл едни от най-големите успехи на България, но също много помогна за развитието на футбола", каза още Иванов, който наследи на поста именно Михайлов.

"Ние започваме да уважаваме хората само тогава, когато си отидат. Това се случи с Димитър Пенев и Борислав Михайлов. Трябва да даваме заслужено на хората, когато са живи, а не когато си отидат”, завърши шефът на БФС

