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Георги Костадинов: За първи път се случва такава амплитуда в представянето на отбора

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Спорт
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Спортният директор на Левски говори пред медиите след загубата с 2:4 във финала за Суперкупата от ЦСКА.

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Спортният директор на Левски Георги Костадинов говори пред медиите след загубата с 2:4 във финала за Суперкупата от ЦСКА.

„Нашите грешки, за съжаление, бяха наказани. Тепърва ще правим подробни анализи на второто полувреме. Всички, които познават отбора, знаят, че за първи път се случва такава амплитуда в представянето на отбора. Надявам се отборът да покаже характер и да стане още по-силен. Казах на отбора, че в хубавите моменти е лесно да сме заедно, но в трудните трябва да останем обединени. Не смятам, че сме подценили съперника. Знаем, че когато не сме на 100 процента, страдаме. Кристиан Димитров не е ударил съперника“, каза Костадинов.

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