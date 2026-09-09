Хулио Веласкес: Играхме ужасно и трябва да се извиним на феновете

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес не скри разочарованието си от загубата на във финала за Суперкупата от ЦСКА. Специалистът пое отговорността за представянето на тима след почивката, когато тимът му допусна обрат и четири попадения във вратата си.

„Поздравления за ЦСКА. Днес играхме два мача - преди и след почивката. През първото полувреме започнахме много добре и може би заслужавахме още един гол. През второто полувреме отговорността е моя. Играхме ужасно и трябва да се извиним на феновете, защото те не заслужават това представяне. Ако ние не играем на 100% имаме проблеми. Винаги трябва да даваме всичко. През второто полувреме това не бе така. Направихме доста грешки и съм доста разочарован. Факт е, че съперникът има качество и ако не влагаме енергията, която е необходима, няма как да победим. Всичко е в подхода. Можем да загубим, но не и с такова отношение. Нашата философия остава мач за мач. Определено днес е труден ден - да загубиш финал срещу такъв съперник. Много сме ядосани, но и ние сме хора. Трябва да погледнем с разбиране, за да не повтаряме това представяне“, коментира Веласкес.