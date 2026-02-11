Георги Павлов: Два изключителни български успеха

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Два български национални рекорда само за два часа в залата в Белград, написа президентът на Българската федерация по лека атлетика.

георги павлов избран президент бфла
Георги Павлов поздрави Божидар Саръбоюков и Христо Илиев, които поставиха нови национални рекорди съответно на скок дължина и на 60 метра на международния турнир по лека атлетика в сръбската столица Белград. Президентът на Българската федерация по лека атлетика определи това като изключителни успехи.

"А Божидар Саръбоюков вече е номер 1 в света, след като постигна 8.45 метра за победата си в скока на дължина на силния турнир в Белград. Това е и нов национален рекорд за страната ни, след като само преди три дни Божидар направи първата му поправка на 8.39 метра", написа той в профила си във Фейсбук.

"Два български национални рекорда само за два часа в залата в Белград - Христо Илиев бяга 6.54 секунди на 60 метра. Изключителни успехи за двете млади момчета и съм повече от горд да ги поздравя лично за постиженията им! Тандемът Саръбоюков и треньорът му Димитър Карамфилов все по-настойчиво се вплита в елита на мъжкия скок на дължина! Поздравления за тях!", добави Павлов.

Свързани статии:

Божидар Саръбоюков оглави световната ранглиста, Христо Илиев счупи 48-годишен национален рекорд
Божидар Саръбоюков оглави световната ранглиста, Христо Илиев счупи 48-годишен национален рекорд
Отлично представяне за българските лекоатлети.
Чете се за: 02:27 мин.
#Георги Павлов #Българска федерация по лека атлетика (БФЛА) #Христо Илиев #Божидар Саръбоюков

