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Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3

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Спорт
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Студиото "Трето полувреме" започва в 22:00.

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Снимка: БТА
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Четвъртфиналите започват с гръм и трясък. Фаворитът за световната титла Франция среща добре познат съперник – Мароко в повторение на полуфиналната битка между двата състава отпреди 4 години.

Килиан Мбапе е неудържим, а с Олисе, Дембеле и Баркола зад гърба си, нападателят с право може да претендира, че ще вдигне високо световната купа над главата си в края на турнира.

Коренно различни са плановете на „атласките лъвове“, чиято смелост на терена не познава граници. Ашраф Хакими и неговите съотборници са готови за още един подвиг.

Гледайте Франция – Мароко, в четвъртък, 9 юли, от 23:00 ч., по БНТ 1 и БНТ 3!

Студиото "Трето полувреме" започва в 22:00.

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