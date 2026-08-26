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ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ПО БНТ 3: Първият двубой на Амиго Северозапад от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал

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Спорт
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С участието на шампиона на България Амиго Северозапад

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Шампионът на България по футзал Амиго Северозапад отново се изправя срещу едни от най-силните тимове на Стария континент в предварителния кръг на Шампионската лига.

Мачовете са в Арена Бургас, а Амиго има за съперници отбори от Финландия, Молдова и Андора.

Програма на преките предавания:

26 август, сряда: 16:30 ч. Мед Макс /Финландия/ - Рейнджърс ФК /Андора/

19:30 ч. Клик Кишинев /Молдова/ - Амиго Северозапад /България/

27 август, четв.: 16:30 ч. Клик Кишинев /Молдова/ - Футзал Мед Макс /Финландия/

19:30 ч. Амиго Северозапад /България/ - Рейнджърс ФК /Андора/

29 август, съб.: 15:00 ч. Рейнджърс ФК /Андора/ - Клик Кишинев /Молдова/

18:00 ч. Амиго Северозапад /България/ - Футзал Мед Макс /Финландия/

Гледайте битките в предварителния кръг на Шампионската лига. По БНТ 3 от 26 и 29 август!

Подкрепете Амиго и станете част от магията на футзала!

#Шампионска лига по футзал 2026/2027 #СФК Амиго Северозапад #Амиго Северозапад

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