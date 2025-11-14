Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3

България гостува на Турция в четвъртия си мач от квалификациите за Мондиал 2026 в своята група.

След звучния октомврийски шамар, който получихме от южните ни съседи, сега в Бурса Александър Димитров и неговите футболисти ще се опитат да намерят пътя към нещо по-добро.

Когато нямаш шанс за класиране, остава само да браниш честта си. Това е залогът!

Гледайте Турция – България, събота от 19:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3.

Студиото ни започва 30 минути по-рано.



Отборът на Турция победи България с 2:0 в среща от квалификациите за Мондиал 2026. Звездата на Интер Хакан Чалханоглу откри резултата в 18-ата минута, когато беше точен от дузпа, отсъдена за спорна игра с ръка на Християн Петров. След почивката на два пъти Георги Русев бе близо до изравнителен гол, но в единия случай гредата спаси Чакър, а в другия вратарят сам неутрализира опасността. Малко преди края автогол си отбеляза Атанас Чернев, който оформи крайния резултат.

Загубата е пета подред за България в Група Е. Националите ни нямат точка, а след няколко дни приемат у дома Грузия в последния мач от кампанията. Испания и Турция са на първите две места, разделяни от три точки и ще срещнат след няколко дни в пряк дуел за лидерската позиция.



