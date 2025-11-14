БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на...
Чете се за: 02:02 мин.
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
11233
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Мачът е на 15 ноември от 19:00 ч. Студиото ни започва 30 минути по-рано.

Снимка: Startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

България гостува на Турция в четвъртия си мач от квалификациите за Мондиал 2026 в своята група.

След звучния октомврийски шамар, който получихме от южните ни съседи, сега в Бурса Александър Димитров и неговите футболисти ще се опитат да намерят пътя към нещо по-добро.

Когато нямаш шанс за класиране, остава само да браниш честта си. Това е залогът!

Гледайте Турция – България, събота от 19:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3.

Студиото ни започва 30 минути по-рано.

Отборът на Турция победи България с 2:0 в среща от квалификациите за Мондиал 2026. Звездата на Интер Хакан Чалханоглу откри резултата в 18-ата минута, когато беше точен от дузпа, отсъдена за спорна игра с ръка на Християн Петров. След почивката на два пъти Георги Русев бе близо до изравнителен гол, но в единия случай гредата спаси Чакър, а в другия вратарят сам неутрализира опасността. Малко преди края автогол си отбеляза Атанас Чернев, който оформи крайния резултат.

Загубата е пета подред за България в Група Е. Националите ни нямат точка, а след няколко дни приемат у дома Грузия в последния мач от кампанията. Испания и Турция са на първите две места, разделяни от три точки и ще срещнат след няколко дни в пряк дуел за лидерската позиция.

Подробности за мача ВИЖТЕ ТУК!

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа
1
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
4
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
5
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана
6
Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана

Най-четени

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
3
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
4
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
6
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...

Още от: Футбол

Филип Кръстев: От години излизаме смачкани психически, ние сме продукт на държавата
Филип Кръстев: От години излизаме смачкани психически, ние сме продукт на държавата
Георги Русев: Головете ни липсват, а те дават точки Георги Русев: Головете ни липсват, а те дават точки
Чете се за: 01:30 мин.
Християн Петров: Опитваме се да потушим напрежението, но няма резултати Християн Петров: Опитваме се да потушим напрежението, но няма резултати
Чете се за: 01:12 мин.
Александър Димитров: Много ми хареса характера на отбора, набираме смелост Александър Димитров: Много ми хареса характера на отбора, набираме смелост
Чете се за: 01:22 мин.
Турция победи България след спорна дузпа и автогол Турция победи България след спорна дузпа и автогол
Чете се за: 05:45 мин.
Очаквайте: Георги Пеев, Тодор Янчев и Насер Ал-Атия в "Арена спорт" Очаквайте: Георги Пеев, Тодор Янчев и Насер Ал-Атия в "Арена спорт"
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на критиките на Радев
След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните "Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Турция победи България след спорна дузпа и автогол Турция победи България след спорна дузпа и автогол
Чете се за: 05:45 мин.
Национални отбори
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Божидар Божанов: Позитивно е, че дерогацията се случи, но процесът...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Чете се за: 02:50 мин.
Общество
Заден ход: Тръмп отмени част от реципрочните мита, които сам въведе
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ