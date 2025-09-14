Гол в добавеното време донесе точка на Брентфорд в лондонското дерби с Челси

Лондонският сблъсък между Брентфорд и Челси от 4-ия кръг на Висшата лига завърши при равенство 2:2. Възпитаниците на Кийт Андрюс допуснаха обрат, но стигнаха до точка с гол в добавеното време.

Домакините откриха резултата на стадион "Брендфорд Къмюнити" в английската столица в 35-ата минута. Кевин Шаде проби в наказателното поле и се разписа с удар по земя в далечния ъгъл.

След почивката гостите изравниха. Жоао Педро свали с глава центриране в пеналтерията и резервата Коул Палмър възобнови равенството с удар от движение.

Пет минути преди края на редовното време футболистите на Енцо Мареска стигнаха до обрат. Мойсес Кайседо направи резултата 2:1 с плътен шут извън наказателното поле.

Домакините имаха последната дума в двубоя. В 3-ата минута на добавеното време появилият се от резервната скамейка Фабио Карвальо оформи крайния резултат от непосредствена близост след изпълнение да дълъг тъч.

Челси заема 5-ата позиция в подреждането с актив от 8 пункта. Брентфорд се намира на 12-ото място в класирането с 4 точки.