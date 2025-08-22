БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Гьоко Хаджиевски: Напредваме капка по капка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Футболистите ми показват, че имат качества, каза наставникът на Спартак Варна.

Гьоко Хаджиевски: Напредваме капка по капка
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Спартак Варна отново не успя да спечели в Първа лига. „Соколите“ завършиха наравно с Локомотив София след 0:0 на стадион „Локомотив“. Наставникът Гьоко Хаджиевски остана доволен от резултата и е на мнение, че варненци напредват.

"Доволен съм от резултата, доволен съм от това, че футболистите ми показват, че имат качества. Ние имаме пет основни играчи от миналата година, всички други са млади или са били резерви. Бях сигурен, че ще играем добре днес, защото всички дават 100 процента на тренировка. Не искахме да се браним с десет човека. Локомотив е приятна изненада, отбор без загуба. Може да нямат звезди, но са силни като колектив. Искахме да направим бързи контраатаки, успяхме. Трябва да работим, имаме още много мачове пред нас. Точка по точка, капка по капка напредваме", каза специалистът.

"Шанде се развива много добре. Може да не използва всичките си шансове, но много се старае. Дани Халачев се старае, но повечето пада върху Шанде. Доволен съм. Миналата година никой не говореше за Шанде, сега е един от най-впечатляващите нападатели в България", каза още Хаджиевски.

Свързани статии:

Без голове в дуела между Локомотив София и Спартак Варна
Без голове в дуела между Локомотив София и Спартак Варна
Двата отбора имаха своите възможности, които не успяха да...
Чете се за: 02:15 мин.
#Гьоко Хаджиевски #Първа лига 2025/2026 #ПФК Спартак Варна

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
1
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
2
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
3
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
Откриха Георги, обявен за издирване от варненската полиция
4
Откриха Георги, обявен за издирване от варненската полиция
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима с АТВ в Слънчев бряг
5
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима...
Почина мъжът, пострадал в завод "Арсенал" в Казанлък
6
Почина мъжът, пострадал в завод "Арсенал" в Казанлък

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Български футбол

Станислав Генчев: Бяхме бледа сянка на себе си
Станислав Генчев: Бяхме бледа сянка на себе си
Без голове в дуела между Локомотив София и Спартак Варна Без голове в дуела между Локомотив София и Спартак Варна
Чете се за: 02:15 мин.
Първа лига: Локомотив София - Спартак Варна (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Локомотив София - Спартак Варна (ГАЛЕРИЯ)
Очаквайте Станислав Ангелов, Тити Папазов и Симона Пейчева в "Арена спорт" Очаквайте Станислав Ангелов, Тити Папазов и Симона Пейчева в "Арена спорт"
Чете се за: 00:37 мин.
ЦСКА обяви трансфера на седмо ново попълнение ЦСКА обяви трансфера на седмо ново попълнение
Чете се за: 01:22 мин.
Очаквайте: Стойчо Младенов в предаването "Зала на славата" Очаквайте: Стойчо Младенов в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се детенцето да ми остане
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Частично бедствено положение в лясковското село Джулюница след бурята Частично бедствено положение в лясковското село Джулюница след бурята
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Тръмп: Ще видим кой е виновен за Украйна Тръмп: Ще видим кой е виновен за Украйна
Чете се за: 02:02 мин.
По света
21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста 21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил...
Чете се за: 03:30 мин.
Регионални
Дете оцеля след токов удар във Варна: Момчето се хванало за...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Кристин Лагард показа дизайна на българската евромонета с номинал 2...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Гладът в Газа: Животът на 132 000 деца под 5-годишна възраст е...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ