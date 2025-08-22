Гьоко Хаджиевски: Напредваме капка по капка

Спартак Варна отново не успя да спечели в Първа лига. „Соколите“ завършиха наравно с Локомотив София след 0:0 на стадион „Локомотив“. Наставникът Гьоко Хаджиевски остана доволен от резултата и е на мнение, че варненци напредват.

"Доволен съм от резултата, доволен съм от това, че футболистите ми показват, че имат качества. Ние имаме пет основни играчи от миналата година, всички други са млади или са били резерви. Бях сигурен, че ще играем добре днес, защото всички дават 100 процента на тренировка. Не искахме да се браним с десет човека. Локомотив е приятна изненада, отбор без загуба. Може да нямат звезди, но са силни като колектив. Искахме да направим бързи контраатаки, успяхме. Трябва да работим, имаме още много мачове пред нас. Точка по точка, капка по капка напредваме", каза специалистът.

"Шанде се развива много добре. Може да не използва всичките си шансове, но много се старае. Дани Халачев се старае, но повечето пада върху Шанде. Доволен съм. Миналата година никой не говореше за Шанде, сега е един от най-впечатляващите нападатели в България", каза още Хаджиевски.