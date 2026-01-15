БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гьоко Хаджиевски: Селекцията не е приключила

Не съм толкова сигурен да кажа, че имаме всичко и сме готови, каза още наставникът на Спартак Варна.

Гьоко Хаджиевски: Селекцията не е приключила
Снимка: БТА
Слушай новината

Гьоко Хаджиевски сподели, че селекцията на Спартак Варна не е приключила. Варненци постигнаха успех в първата си контрола от зимната подготовка. „Соколите“ надвиха Фратрия с 1:0 на стадион „Белослав“, а техният старши треньор остана доволен от представянето им.

Честно, доволен съм. Първото полувреме играхме добре, бяхме опасни, вкарахме гол на Фратрия. Имахме още две-три добри положения, нормално и Фратрия създаде а положения. Повечето от новите попълнения оправдаха очакванията. Димо Кръстев – момчето наистина има голям потенциал, и е късмет за Спартак, че го имаме при нас. Мисля, че има голямо бъдеще пред него. Същото Борис Иванов игра доста добре“ бяха първите му думи.

"Жота Лопес показа, че прилича на Берна (бел.авт. напусналият в посока ЦСКА 1948 Бернардо Коуто) и е близко да го замени. Да не отивам толкова далеко, имам огромен респект към Берна, който беше нашият най-добър футболист през първия дял от първенството… Но по сила на игра, по интелигентността в играта, по дриблирането, по самочувствието, мисля, че е напомня. Той все пак тренира една седмица и не мога да кажа, че е готов, но това е“, добави той.

"Имаме и Петър Принджев, той е бърз. Разликата сега е, че в предишния си отбор играеше свободен и можеше да прави каквото си поиска и да не се връща назад. Тук ще трябва много повече бягане. Той беше натоварен с връщане назад, но има потенциал."

Наставникът говори и за прогреса на „соколите“ спрямо момента от подготовката, в който се намират.

„Селекцията не е приключила. Не съм толкова сигурен да кажа, че имаме всичко и сме готови. Никога не знаеш кога ще се отвори някой шанс, но мисля, че имаме достатъчно оптимизъм, имаме добра атмосфера и работна атмосфера. Надявам се, че от тренировка на тренировка, от мач на мач ние да бъдем по-стегнати и по-оптимисти. Не ме интересува с кого играем, както като домакини или навън, Спартак може да играе такъв футбол, в който във всеки момент трябва да е опасен и да вкара гол“, завърши Хаджиевски.

