Гьоко Хаджиевски: Това е най-добрият Левски от 15 години насам

Старши треньорът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски изрази недоволство от представянето на отбора си при гостуването на Левски, макар и да загубиха с минималното 1:2. Той отбеляза, че голяма част от футболистите му са много млади – на 21, на 22 и 24 години, и за тях гостуване на стадион Георги Аспарухов е трудно предизвикателство.

Специалистът похвали вратаря Максим Ковальов, който направи поредица от спасявания и спаси тима си от по-сериозно поражение.

"Очаквах по-добър мач от нашия отбор. Мислехме какво точно трябва да стане, но има много футболисти които за първи път играят срещу отбор като Левски. Не е достатъчно да имаш желание, а да си готов и за изненадващи възможности, които се отворят в течение на срещата", започна Хаджиевски.

"На полувремето направихме някои корекции, но истината е, че Левски имаше доста положения. Те бяха по-добри, в по-добра форма са и както казвате вие журналистите - това е най-добрият Левски от 15 години насам. Нашият вратар със сигурност спаси още 3-4 сигурни гола. Но това е и неговата задача. Имаме време да се оправим. Ние сме млад отбор, много млади футболисти на по 21-22, 24 години. Бъдеще имаме. Още един път честитя на Левски победата", коментира опитният специалист от Република Северна Македония.

"За нас е много добре е да имаме такъв вратар, беше фактор. Добър сезон ще има, радвам се, че се върна при нас. Направи два много добри мача в София – с ЦСКА и Левски. А в такива срещи не е лесно за никого и той се справи", добави той.

Следващият мач за спартаклии, които все още нямат победа, е с градския съперник Черно море, който носи своя по-специален заряд.