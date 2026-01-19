БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93...
Чете се за: 01:00 мин.
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият...
Чете се за: 01:22 мин.
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев...
Чете се за: 05:27 мин.
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

Гьозтепе поднови първенството с домакинска победа

Чете се за: 01:17 мин.
Успехът запази тима от Измир на четвъртото място в класирането.

#гьозтепе #станимир стоилов
Гьозтепе, воден от българския наставник Станимир Стоилов, започна пролетния дял в турската Суперлига с победа 3:1 у дома срещу Ризеспор. Успехът запази тима от Измир на четвъртото място в класирането с 35 точки, на три от третия Трабзонспор, докато гостите остават 12-и с 18.

Домакините откриха резултата в 39-ата минута чрез Новатус Мироши, който се възползва от рикошет след удар на Жуан. След почивката Ризеспор изравни от дузпа, реализирана от Чязим Лачи, но реакцията на Гьозтепе бе мигновена. Само три минути по-късно Арда Куртулан върна аванса след ново участие на Жуан.

Гостите бяха близо до второ изравняване, като Валентин Михаила уцели напречната греда, но в заключителната част Гьозтепе реши мача. В 82-ата минута Ефкан Бекироглу оформи крайното 3:1 след добавка при спасен удар.

За следващия кръг срещу Фенербахче Стоилов няма да може да разчита на наказаните защитници Бокеле и Елитон Жорж.

