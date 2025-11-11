Хамес Родригес си търси нов отбор

Престоят на Хамес Родригес в мексиканския Клуб Леон е към своя край. Колумбийският полузащитник няма да поднови договора си с отбора, който изтича в края на декември, и ще стане свободен агент, съобщава Goal.com.

Въпреки появилите се информации за интерес от други водещи клубове в Мексико, според местните медии е по-вероятно 34-годишният футболист да продължи кариерата си в американската Мейджър Лийг Сокър.

С екипа на Леон Родригес изигра 34 мача във всички турнири, като отбеляза девет гола и направи пет асистенции. Въпреки индивидуалните му изяви, тимът така и не успя да намери постоянство в представянето си.

По данни на Fox Sports, след изтичането на договора му на 31 декември, Хамес може да се присъедини към клуб от Източната конференция на MLS.