Унгарката Хана Пана Виснер стана кралицата на Световната купа по художествена гимнастика в София за 2026 година.

Грацията получи уникална корона. Виснер събра 40 точки от вота на спортните журналисти (български и чуждестранни) и фотографи, акредитирани за спортното събитие. Всеки журналист имаше право да гласува за три гимнастички по една от държава.

В допитването се включиха 60 от общо 85 акредитирани представители на медиите, които гласуваха за гимнастички от 21 нации.

Короната е преходна и се дава всяка година. Тя бе връчена на унгарката от Валентина Иванова.