Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:40 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

Хари Кейн реализира два гола, а Байерн Мюнхен победи Кьолн с 4:1 в турнира за Купата на Германия

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Напред в турнира за Купата на Германия се класираха още Фрайбург, Унион Берлин и Дармщад.

Снимка: БТА
Слушай новината

Байерн Мюнхен се класира за осминафиналите в турнира за Купата на Германия по футбол, след като победи Кьолн с 4:1 като гост след два гола на Хари Кейн. Така Байерн удължи перфектния си старт на сезона до 14 успеха от 14 мача във всички турнири.

Победната серия на Байерн от началото на сезона е рекорд за клуб от петте големи европейски лиги, като предишният най-добър резултат беше поставен от Милан с 13 успеха през кампанията 1992/93.

Домакините от Кьолн поведоха в 31-ата минута с гол на Рагнар Ахе, но на Байерн му бяха необходими само пет минути, за да изравни чрез Луис Диас, който отбеляза за 1:1 в 36-ата минута, въпреки че колумбиецът изглеждаше в засада, но в мачовете за Купата на Германия не се използва системата за видеоарбитаж-ВАР.

Водещият голмайстор на баварския гранд Хари Кейн отбеляза сензационен гол за 2:1 в 38-ата минута. Капитанът на националния отбор на Англия получи топката с гръб към вратата, обърна се и стреля с левия крак, пращайки я в горния ъгъл на вратата на Кьолн. Кейн вкара отново в 64-ата минута с глава от корнер, правейки резултата 3:1. Това беше 22-рият му гол в 14 мача на Байерн през този сезон.

Майкъл Олисе се възползва от асистенция на Диас в 72-ата минута, за да оформи комфортната победа на гостите при 4:1.

Напред в турнира за Купата на Германия се класираха още Фрайбург, Унион Берлин и Дармщад. Българският национал Фабиан Нюрнбергер пропусна домакинската победа на втородивизионния Дармщад над Шалке 04 с 4:0, тъй като се възстановява от операция на лявото коляно. Фрайбург се наложи с 3:1 като гост над Фортуна Дюселдорф, в чийто треньорски щаб е българинът Илия Груев.

