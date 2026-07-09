Хари Уилсън е първото ново попълнение на Лийдс

Лийдс Юнайтед подписа четиригодишен договор с крилото Хари Уилсън, след изтичането на контракта на футболиста с Фулъм, обявиха от клуба от английската Висша лига.

29-годишният уелски национал е първото ново попълнение на Лийдс през летния трансферен прозорец под ръководството на мениджъра Даниел Фарке.

„Това е огромен клуб от Висшата лига - там, където отборът принадлежи, така че съм наистина развълнуван да се присъединя. Надявам се да изживеем вълнуващи години заедно“, коментира в изявление Уилсън, който прекара пет години във Фулъм.

Хари Уилсън изигра ключова роля за Фулъм през миналия сезон, отбелязвайки 11 гола в 41 мача във всички турнири.

Възпитаник на академията на Ливърпул, Уилсън записа 66 мача за състава до 23 години на клуба, но участва само два пъти за мъжкия отбор и премина периоди под наем в няколко клуба, включително Борнемут и Хъл Сити, преди да се присъедини към Фулъм.

Тимът на Лийдс започва във Висшата лига с двубой срещу Нотингам Форест на 22 август.