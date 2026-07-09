БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отиде си поетесата Надежда Захариева
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хари Уилсън е първото ново попълнение на Лийдс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

29-годишният уелски национал подписа четиригодишен договор

Хари Уилсън е първото ново попълнение на Лийдс
Снимка: БТА
Слушай новината

Лийдс Юнайтед подписа четиригодишен договор с крилото Хари Уилсън, след изтичането на контракта на футболиста с Фулъм, обявиха от клуба от английската Висша лига.

29-годишният уелски национал е първото ново попълнение на Лийдс през летния трансферен прозорец под ръководството на мениджъра Даниел Фарке.

„Това е огромен клуб от Висшата лига - там, където отборът принадлежи, така че съм наистина развълнуван да се присъединя. Надявам се да изживеем вълнуващи години заедно“, коментира в изявление Уилсън, който прекара пет години във Фулъм.

Хари Уилсън изигра ключова роля за Фулъм през миналия сезон, отбелязвайки 11 гола в 41 мача във всички турнири.

Възпитаник на академията на Ливърпул, Уилсън записа 66 мача за състава до 23 години на клуба, но участва само два пъти за мъжкия отбор и премина периоди под наем в няколко клуба, включително Борнемут и Хъл Сити, преди да се присъедини към Фулъм.

Тимът на Лийдс започва във Висшата лига с двубой срещу Нотингам Форест на 22 август.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#ФК Лийдс Юнайтед #Хари Уилсън

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
2
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1...
Десислава Атанасова предостави още документи, че не е напускала Турция между 5 и 8 април 2024 г.
4
Десислава Атанасова предостави още документи, че не е напускала...
"Булгаргаз" е използвал 23% от капацитета по договора с "Боташ" през 2025 г.
5
"Булгаргаз" е използвал 23% от капацитета по договора с...
Тръмп обяви края на примирието: САЩ и Иран отново на ръба на война
6
Тръмп обяви края на примирието: САЩ и Иран отново на ръба на война

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
3
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
4
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
5
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
6
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика

Още от: Европейски футбол

Начален удар - 09.07.2026 г.
Начален удар - 09.07.2026 г.
Челси подписа с 19-годишното португалско крило Джовани Кенда Челси подписа с 19-годишното португалско крило Джовани Кенда
Чете се за: 01:37 мин.
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
7668
Чете се за: 00:52 мин.
Златната обувка на Мондиал 2026: Меси, Мбапе, Холанд и Кейн в битка, която влиза в историята Златната обувка на Мондиал 2026: Меси, Мбапе, Холанд и Кейн в битка, която влиза в историята
Чете се за: 03:15 мин.
Париж затяга мерките за сигурност преди четвъртфинала между Франция и Мароко Париж затяга мерките за сигурност преди четвъртфинала между Франция и Мароко
Чете се за: 01:45 мин.
Джъстин Бийбър се присъединява към звездното шоу на финала на Мондиал 2026 Джъстин Бийбър се присъединява към звездното шоу на финала на Мондиал 2026
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Отиде си поетесата Надежда Захариева
Отиде си поетесата Надежда Захариева
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Американските удари срещу Иран: Над 90 цели са били поразени Американските удари срещу Иран: Над 90 цели са били поразени
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Заради дейността на КУБ и Невзоров: Изслушват бивши шефове на ДАНС в парламента Заради дейността на КУБ и Невзоров: Изслушват бивши шефове на ДАНС в парламента
Чете се за: 00:50 мин.
Политика
Светослав Бенчев за конфрикта в Иран: България може да бъде успешен център за търговия с природен газ Светослав Бенчев за конфрикта в Иран: България може да бъде успешен център за търговия с природен газ
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Хванаха шофьор с 3,26 промила алкохол край Руен
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът гледа на второ четене промени в Закона за...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Стою Стоев: Ако се докаже, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Димитър Петров, ПБ: Промените в Изборния кодекс ги предлагаме, за...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ