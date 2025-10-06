БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хейли Батист спечели американско дерби на старта на WTA 1000 в Ухан

Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Топ поставените тенисистки разбраха съперничките си във втория кръг.

Хейли Батист
Снимка: БТА
23-годишната американка Хейли Батист се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Ухан (Китай) от сериите WTA 1000, където ще се изправи срещу №6 в схемата Джесика Пегула.

Батист сътвори обрат и победи друга американка - Ашлин Крюгер, с 2:6, 6:4, 6:2 за час и 54 минути игра.

Пегула, която почива в първия кръг в Ухан, отпадна в китайската столица Пекин след загуба от Линда Носкова през уикенда. Шампионката от миналата година и водачка в схемата Арина Сабаленка, втората поставена Ига Швьонтек и третата в схемата Коко Гоф също ще стартират от втория кръг, подобно на носителката на титлата от Пекин Аманда Анисимова и Мира Андреева.

Чехкинята Мари Боузкова се наложи над участващата с "уайлд кард" Камила Осорио (Колумбия) с 6:3, 6:4 и очаква двубой с полякинята Швьонтек.

Джесика Бусас Манейро от Испания преодоля квалификантката Варвара Грачова (Франция) със 7:6(1), 6:2 и си уреди мач срещу представителката на САЩ Анисимова във втория кръг, а Лаура Зигемунд (Германия) се справи със 7:5, 4:6, 4:1 и отказване на украинката Даяна Ястремска, за да стигне до среща с рускинята Андреева.

В друг двубой от първия кръг Юе Юан (Китай) отстрани стартиралата от квалификациите италианка Лучия Бронзети със 7:6(2), 7:6(1) и сега очаква сблъсък със нейната сънародничка и №7 в схемата Жасмин Паолини (Италия).

Успешен старт в Ухан записа и белгийката Елизе Мертенс, която елиминира Полина Кудерметова от Русия със 7:6(5), 6:3.

Катержина Синиакова (Чехия) надделя над 15-ата поставена рускиня Диана Шнайдер с 6:4, 6:4 и във втория кръг ще играе срещу Мая Джойнт от Австралия, която победи представителката на домакините Чжу Лин със 7:5, 7:6(10) за два часа и една минута игра.

Напред продължи и десетата в схемата Клара Таусон (Дания), която преодоля сръбкинята Олга Данилович с 6:3, 7:5.

