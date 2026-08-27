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Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в планина Славянска

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
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Чете се за: 03:25 мин.
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Голям пожар гори в планината Славянка, в района на село Голешово. На място са екипи от 4 противопожарни служби от Сандански, Гоце Делчев, Петрич и Благоевград, както и горски служители. Заради труднодостъпния район, на помощ се включи и хеликоптер "Кугър".

Две са огнищата, които цял ден се обработват цял ден от пожарникари и горски служители. Пожарът, който е по-близо до село Голешово вече е овладяно, но на място ще останат екипи, които да го следят заради близостта му и по-лесно достъпния терен. Там са пристигнали екипи изключително бързо, именно заради това са успели и да реагират навреме.

Тодор: "В местността сутринта се установи, че имаше дим, развъняха телефони да видят какво се случва, отидохме до планината дето са ни горе летните кошари, и оттам видяхме къде точно е местонахождението, след това видяхме хеликоптерите, които локализираха мястото дето гори и оттук нататък очакваме да бъде овладяно."

Иван: "Там има пропасти, по 30-40 метра, там минава екопътека, за Малък Цари връх."

По-опасен, но и притеснителен за екипите на терен остава пожарът, който се намира на около 3 км по въздух от първото огнище. Той е изключително високо в планината. До там се стига след около два часа и половина преход.

Именно заради това пожарникарите и горските служители могат да гасят само на ръка. Гаси се с раници с вода, които се пренасят дотам, както и с лопати и единствено с подръчни материали, които самите те могат да носят на ръце. Всичко това се извършва по изключително труден терен.

Именно заради това минути след 17 часа в гасенето се включи и военен хеликоптер „Кугър“, който успя да направи доста голям брой обливания върху огнището. Това е помогнало то да бъде локализирано и е направена ивица, която към този момент спира огъня.

И през нощта на място ще останат пожарникари и горски служители, които ще се опитват да гасят и ще се постараят огънят да не излезе от минерализираните ивици, които са направени.

Утре сутринта в 6 часа гасенето отново продължава. Към хората, които са на терен, ще се присъединят още пожарникари и горски служители.

Малко по-късно през деня се очаква хеликоптер от Гоце Делчев да се изкачи до мястото на пожара и да закара хора там, които да бъдат свалени на самото огнище, за да може да се гаси доста по-лесно и доста по-бързо. Очаква се хеликоптерът да помага с обливания, ако това е възможно.

Вижте повече в прякото включване на Мигледа Медарова.

#Пиринско #планина Славянска #пожар

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