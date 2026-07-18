БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Хиляди хора са без питейна вода в Иран след американски удари

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Запази
хиляди хора без питейна вода иран американски удари
Снимка: БТА
Слушай новината

Снабдяването с питейна вода е прекъснато за най-малко 10 000 души по иранското крайбрежие е прекъснато след американски удари в южната част на страната, предаде ДПА, като се позова на официални източници.

Причината е обстрела на инсталация за обезсоляване на морска вода в крайбрежния район Джаск, съобщи правителствената пресслужба, позовавайки се на водоснабдителното дружество на провинция Хормозган. Според информацията са засегнати около 20 крайбрежни села.

Американската армия заявява, че атакува цели в южен Иран, за да отслаби способността на страната да обстрелва Ормузкия проток. Но местни жители и ирански журналисти в социалните мрежи съобщават и за удари по цивилни обекти, включително мостове, пътища и критична инфраструктура.

При температури над 40 градуса, атаките срещу водоснабдяването са особено тежки за населението, отбелязва ДПА.

#САЩ - Иран #американски удари #без питейна вода #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
1
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети...
Гледайте Франция и Англия в спор за третото място на Мондиал 2026 по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте Франция и Англия в спор за третото място на Мондиал 2026...
Между 32 и 37 градуса в събота, от неделя се очаква захлаждане
5
Между 32 и 37 градуса в събота, от неделя се очаква захлаждане
Бъдещ второкласник от Варна е прочел 450 книги
6
Бъдещ второкласник от Варна е прочел 450 книги

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
5
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3

Още от: Близък изток

Седма нощ на удари срещу Иран: Ескалацията поставя под въпрос преговорите за край на конфликта
Седма нощ на удари срещу Иран: Ескалацията поставя под въпрос преговорите за край на конфликта
Нова размяна на удари между САЩ и Иран: Атакувани са инфраструктура и кораби в Ормузкия проток Нова размяна на удари между САЩ и Иран: Атакувани са инфраструктура и кораби в Ормузкия проток
Чете се за: 00:57 мин.
САЩ и Иран атакуваха обекти на гражданската инфраструктура САЩ и Иран атакуваха обекти на гражданската инфраструктура
Чете се за: 01:15 мин.
Размяна на удари между САЩ и Иран: Американски военни задържаха кораб в Оманския залив Размяна на удари между САЩ и Иран: Американски военни задържаха кораб в Оманския залив
Чете се за: 00:45 мин.
Шести ден размяна на удари: Техеран атакува американски бази в съседни държави Шести ден размяна на удари: Техеран атакува американски бази в съседни държави
Чете се за: 00:52 мин.
Иран атакува страни от Персийския залив в отговор на двете вълни американски удари Иран атакува страни от Персийския залив в отговор на двете вълни американски удари
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Български гранични полицаи участваха в международна операция за трафик на мигранти (СНИМКИ)
Български гранични полицаи участваха в международна операция за...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Катастрофа предизвика километрично задръстване на пътя Созопол – Приморско (СНИМКИ) Катастрофа предизвика километрично задръстване на пътя Созопол – Приморско (СНИМКИ)
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Карлово е център на честванията за 189-годишнината от рождението на Васил Левски (СНИМКИ) Карлово е център на честванията за 189-годишнината от рождението на Васил Левски (СНИМКИ)
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Пожар, предизвикан от мълния, изпепели цяло селище в Норвегия (СНИМКИ) Пожар, предизвикан от мълния, изпепели цяло селище в Норвегия (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Възможности за възбуждане на федерално преследване за заобикаляне...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Седма нощ на удари срещу Иран: Ескалацията поставя под въпрос...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Контрол на пътя: Допълнителни полицейски патрули следят за трафика...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Доброволци помагат в почистването на столичните квартали...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ