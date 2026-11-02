Ходар притисна конкурентите си за място на Финалите в Торино

Рафаел Ходар изпрати ранен сигнал към конкурентите си в битката за класиране на Финалите на АТР в Торино, след като в понеделник започна участието си на турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж с убедителна победа над Алехандро Табило.

След като миналата седмица в Базел победи чилиеца, губейки само шест гейма, Ходар се представи още по-убедително във френската столица. 20-годишният испанец се наложи с 6:2, 6:3 в деня, в който за първи път в кариерата си влезе в топ 10 на световната ранглиста на АТР. Той реализира пет от 12-те си възможности за пробив.

В момента Ходар заема деветото място в класирането на живо за Финалите на АТР в Торино, чиято надпревара навлиза в последната си седмица. Испанецът е точно на границата на класиране за престижния заключителен турнир, а убедителният му старт в Париж увеличи напрежението върху съперниците му, които се намират непосредствено над и под него в подреждането.

„Подходих със същата нагласа и същата психическа настройка, които имах през цялата си първа година. Опитах се да играя моята игра, но всеки мач е различен, особено когато не познаваш турнира, а за мен това е първо участие в Париж. Наслаждавам се на момента и съм щастлив от първата победа“, заяви Ходар, попитан какво е било ключово за успеха му срещу Табило.

Двамата са се срещали пет пъти през 2026 година. Левичарят от Чили спечели първия им двубой в Индиън Уелс през март, губейки само три гейма, но след това Ходар взе осем от следващите девет изиграни сета. Така испанецът вече води с 4:1 в съперничеството им.

Във втория кръг в Париж Ходар ще се изправи срещу Каспер Рууд, който се справи с преминалия през квалификациите Хуан Мануел Серундоло с 6:3, 6:2. В същата четвъртина на схемата Игнасио Бусе също продължи напред, след като победи Зизу Бергс с 6:2, 6:4. В следващия кръг перуанецът ще срещне поставения под номер 4 Даниил Медведев.

В горната половина на схемата Лоренцо Музети си осигури очакван с интерес сблъсък във втория кръг с новия номер 1 в света Александър Зверев. Бившият пети в ранглистата италианец надделя над Хуберт Хуркач със 7:6(3), 7:6(10), записвайки първата си победа на турнира в Париж след достигането до четвъртфиналите през 2022 година.

Радост имаше и за домакинската публика. Лука Ван Аш победи Мариано Навоне с 6:3, 7:5 и постигна първия си успех на домашния турнир от сериите Мастърс 1000. 22-годишният французин, който за първи път влезе в топ 40 през август, ще спори за място в третия кръг с 15-ия поставен Лърнър Тиен или Стефанос Циципас.