"Хората ще са равни пред закона от тук насетне" – вътрешният министър за свалената охрана на Борисов и Пеевски

След като лидерите на ГЕРБ и ДПС останаха без охрана, днес вътрешният министър Иван Демерджиев заяви: условията за ползване на охрана ще бъдат еднакви за всички. Колко е струвала охраната на Борисов и Пеевски тепърва ще се изясни.

Иван Демерджиев – вицепремиер и министър на вътрешните работи: "Сериозни средства са вложени в това нещо. Нашата задача е да не позволяваме това да се случва повече. Впрочем, поискал съм от структурите на Министерството на вътрешните работи справка подробно за всичко охранявани лица, за да може там, където има несъответствие, да се предприемат действия спрямо тях."

Според Демерджиев трябва първо да се прецени колко хора може да охранява НСО:

"На тази база да се прецени кой трябва да бъде кръгът от хората, които ще охранява Националната служба за охрана. Оттам нататък идва жандармерията, която се намира в Министерството на вътрешните работи, има и Бюро за защита на свидетели, което е в Министерството на правосъдието. Главна дирекция "Охрана" има бюро, което защитава магистратите. Много прецизно трябва да се разпределят между всичките тези структури, хората, които ще охраняват. Трябва да се преценят предпоставките – кой е застрашен, кой е застрашен във връзка с работата си."

Вътрешният министър очаква доклад от директора на главна дирекция национална полиция по случая "Петрохан":

"Има нови факти, но нека да ги обобщим и да ги изложим изцяло."

Демерджиев иска работа и резултати от областните дирекции на МВР:

"Не планирам да правя промени, без да съм се запознал с работата, без да съм се запознал с резултатите. Ще посетя всяка една дирекция заедно с ръководството, включително с професионалното ръководство. Ще анализираме резултатите, ще поставим задачи и едва когато видим как се изпълняват тези задачи, ще реагираме по един или по друг начин.

След масовото сбиване на Гергьовден в Габрово , създалото се напрежение в социалните мрежи и протестите вътрешният министър изтъкна, че са взети всички мерки за сигурността в града. Демерджиев е възложил и комплексна проверка на областната дирекция на МВР.