Христо Стоичков ще срещне феновете си в Бургас на детски турнир за трети пореден път

На 11 септември 2025 г, от 11:00 ч, на площад „Тройката“ в Бургас, ще се проведе третото издание на детския футболен турнир „Христо Стоичков – Пътят към звездите“, под егидата и в присъствието на легендата на световния футбол. Събитието се организира от TriA City Centre и Община Бургас.

Турнирът е празник за децата и техните родители – всеки млад участник ще получи специални подаръци, а най-важният гост – Христо Стоичков – ще бъде на терена, за да вдъхнови бъдещите шампиони.

Всички фенове и жители на Бургас, които присъстват на събитието, ще получат подарък – книгата „Христо Стоичков. Историята“, с личен автограф от Камата и снимка за спомен.