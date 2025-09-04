Христо Стоичков ще срещне феновете си в Бургас на детски турнир за трети пореден път

Всички фенове и жители на Бургас, които присъстват на събитието, ще получат подарък – книгата „Христо Стоичков. Историята“, с личен автограф от Камата и снимка за спомен.
На 11 септември 2025 г, от 11:00 ч, на площад „Тройката“ в Бургас, ще се проведе третото издание на детския футболен турнир „Христо Стоичков – Пътят към звездите“, под егидата и в присъствието на легендата на световния футбол. Събитието се организира от TriA City Centre и Община Бургас.
Турнирът е празник за децата и техните родители – всеки млад участник ще получи специални подаръци, а най-важният гост – Христо Стоичков – ще бъде на терена, за да вдъхнови бъдещите шампиони.
Всички фенове и жители на Бургас, които присъстват на събитието, ще получат подарък – книгата „Христо Стоичков. Историята“, с личен автограф от Камата и снимка за спомен.
„За нас е чест да бъдем домакини на турнир, който носи толкова много радост на децата и събира хиляди на площада в Бургас. През предходните две години присъствието на Христо Стоичков привлече над 5 000 души – фенове, родители и деца, които искаха да го видят, да вземат автограф и да се снимат с него. Само през последните месеци получихме десетки писма и запитвания дали Легендата отново ще бъде в Бургас. Това показва колко специална е тази среща за града. Благодарим на Христо Стоичков и на Община Бургас за доверието и партньорството – заедно превръщаме тази традиция в любимо събитие,“ коментира Веселин Харизанов, мениджър на TriA City Centre Бургас.