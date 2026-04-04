БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Христо Янев: Има някои детайли, които трябва да подобрим

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Когато побеждаваш с 3:0 в Стара Загора, трябва да бъдеш доволен, заяви треньорът на ЦСКА.

Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Христо Янев остана доволен от представянето на ЦСКА след втората поредна победа в Първа лига. „Армейците“ надиграха Берое с 3:0 на стадион „Берое“. Старши треньорът е на мнение, че „червените“ трябва да подобрят някои детайли.

Берое е много добър отбор и затруднява съперниците си, особено като домакин. Сещам се поне за няколко отбора, които им отбелязаха само един гол или не можаха да ги победят. Така че, когато побеждаваш с 3:0 в Стара Загора, трябва да бъдеш доволен. Има някои детайли, които трябва да подобрим. Радвам се, че победихме, очаквах тежък мач“, започна той

Очаквахме отбор, който ще се защитава по-дълбоко, но попадението в началото промени стратегията им и това ни изненада до известна степен“, каза още наставникът, който сподели, че ранният гол е променил тактиката на съперника.

По думите му през второто полувреме тимът е имал по-добър контрол върху топката и е действал по-директно в атака.

Не съм съгласен, че допуснахме много грешки в защита. Имаше някои, и то сериозни, но играем срещу отбор, който се бори за оцеляване. Домакините също сгрешиха и ние се възползвахме“, заяви специалистът.

Относно избора на състав и 22-мата чужденци в стартовия състав на двата тима треньорът каза, че всички футболисти са равностойни.

На терена излизат 11 играчи. Всички са равностойни и им обръщаме еднакво внимание. Когато някой получи шанс, трябва да се възползва от него.

Наставникът призна, че подготовката за мача е била затруднена.

„В голяма част от времето не бяхме в пълен състав. Тренирахме с около 10 души и едва в четвъртък се събрахме всички. Може и на това да се дължи фактът, че допуснахме няколко грешки“, обясни той.

В края на изявлението си той коментира и загубата на Борислав Михайлов, като подчерта, че легендата на българския футбол винаги се е отнасял добре с него и е демонстрирал лидерски качества. „Трябва да отбележим неговите заслуги за българския футбол. Това е голямо име, което заслужава уважение“, завърши Янев.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА #Христо Янев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ