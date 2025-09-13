БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Хулио Веласкес: Ако си мислим, че сме направили нещо кой знае какво до момента, жестоко сме се объркали

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на Левски отличи силните страни на Локомотив София преди предстоящия мач.

Хулио Веласкес
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди гостуването на Локомотив София утре.

Двубоят на стадион "Локомотив" в столицата е от 20:30 часа.

"По време на тези паузи на разполагаме с всички футболисти, които са ангажирани с националните отбори. С останалите използвахме време за тренировки, почивки. В първата седмица направихме позитивни неща. Тази седмица постепенно са присъединяваха към нас и националите. Мисля, че свършихме много добра работа. Разбира се, всеки един от националите е отделен случай, случили са се различни неща - имало е различни динамика, някои са играли по-малки, някои са загубили, други - спечелили. Именно затова подходът към тях е индивидуален. Намираме се в много добра кондиция", започна испанецът.

Наставникът разполага с целия си състав, като няма контузени футболисти.

"Нямаме контузии в момента. Истина е, че не всички са в еднаква кондиция. Например при Карос Охене се връща след контузия и включваме му става по различен начин. Акрам се присъедини към нас след период без мачове и няма как да е в тази кондиция. Отделни играчи имат своите специфики. Разбира се, имаше и такива, които пътуваха, играха в средата на седмицата или в края. Нямаме контузии - 22 полеви играчи и трима вратари. Ще изберем най-подходящите", обеща треньорът.

Специалистът отличи силните страни на "железничарите".

"Познаваме съперника, това ни е работата. Обратното би означавало, че има проблем. Солиден, сериозен, прагматичен отбор. Тим, който стъпва здраво в защита, не е лесно в завършващата фаза да ги затрудниш, защото се защитават с много хора. Преминават в атака, атакуват от втора линия. Имат ясни идеи за играта и ясен план. Трябва да изиграем добре мача, да бъдем умни. Да се възползваме от пространствата и да видим къде можем да ги затрудним", каза той.

В отбора не се мисли за титлата, а само за следващия мач.

"Не знам дали ще се борим за титлата. Първенството едва започна, остава още много. Ако си мислим, че сме направили нещо кой знае какво, жестоко сме се объркали. Нашата цел трябва да е всеки един ден да се подобряваме. И с изключително желание и страст да участваме в първенството - мач за мач, ден за ден. Да се подобряваме колективно, индивидуално, да вдигаме нивото. Най-важното е в края на първенството къде ще се намираме", завърши Хулио Веласкес.

#Хулио Веласкес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
1
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с....
След побоя на полицейския шеф в Русе: Съдът пусна трима от задържаните младежи под домашен арест
2
След побоя на полицейския шеф в Русе: Съдът пусна трима от...
Цвета Рангелова: Протестираме, защото ни анексираха насилствено в еврозоната
3
Цвета Рангелова: Протестираме, защото ни анексираха насилствено в...
Петима са кандидатите за генерален директор на БНТ
4
Петима са кандидатите за генерален директор на БНТ
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе
5
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в...
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър Рафаилов остават в ареста
6
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър Рафаилов...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Футбол

Филип Кръстев дебютира за Оксфорд при равенство у дома срещу Лестър
Филип Кръстев дебютира за Оксфорд при равенство у дома срещу Лестър
Арсенал развали дебюта на Постекоглу начело на Нотингам Форест Арсенал развали дебюта на Постекоглу начело на Нотингам Форест
Чете се за: 04:42 мин.
ЦСКА 1948 привлече Андре Хофман ЦСКА 1948 привлече Андре Хофман
Чете се за: 00:47 мин.
Севиля и Елче не излъчиха победител на старта на 4-ия кръг в Ла Лига Севиля и Елче не излъчиха победител на старта на 4-ия кръг в Ла Лига
Чете се за: 01:15 мин.
Зидан е постигнал споразумение за поста старши треньор на Франция Зидан е постигнал споразумение за поста старши треньор на Франция
Чете се за: 01:05 мин.
Всичко или нищо за Душан Керкез при домакинството на Септември Всичко или нищо за Душан Керкез при домакинството на Септември
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Антиправителствен протест на "Възраждане" се провежда в София
Антиправителствен протест на "Възраждане" се провежда в...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
"Фич" понижи кредитния рейтинг на Франция "Фич" понижи кредитния рейтинг на Франция
Чете се за: 02:55 мин.
По света
МВР избърза с говоренето по случая в Русе, смята Бойко Борисов МВР избърза с говоренето по случая в Русе, смята Бойко Борисов
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Столична община даде старт на кампанията "Четенето е...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
От 15 септември приемат заявления за стипендия от инициативата на...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ