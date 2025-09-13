Хулио Веласкес: Ако си мислим, че сме направили нещо кой знае какво до момента, жестоко сме се объркали

Старши треньорът на Левски отличи силните страни на Локомотив София преди предстоящия мач.
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди гостуването на Локомотив София утре.
Двубоят на стадион "Локомотив" в столицата е от 20:30 часа.
"По време на тези паузи на разполагаме с всички футболисти, които са ангажирани с националните отбори. С останалите използвахме време за тренировки, почивки. В първата седмица направихме позитивни неща. Тази седмица постепенно са присъединяваха към нас и националите. Мисля, че свършихме много добра работа. Разбира се, всеки един от националите е отделен случай, случили са се различни неща - имало е различни динамика, някои са играли по-малки, някои са загубили, други - спечелили. Именно затова подходът към тях е индивидуален. Намираме се в много добра кондиция", започна испанецът.
Наставникът разполага с целия си състав, като няма контузени футболисти.
"Нямаме контузии в момента. Истина е, че не всички са в еднаква кондиция. Например при Карос Охене се връща след контузия и включваме му става по различен начин. Акрам се присъедини към нас след период без мачове и няма как да е в тази кондиция. Отделни играчи имат своите специфики. Разбира се, имаше и такива, които пътуваха, играха в средата на седмицата или в края. Нямаме контузии - 22 полеви играчи и трима вратари. Ще изберем най-подходящите", обеща треньорът.
Специалистът отличи силните страни на "железничарите".
"Познаваме съперника, това ни е работата. Обратното би означавало, че има проблем. Солиден, сериозен, прагматичен отбор. Тим, който стъпва здраво в защита, не е лесно в завършващата фаза да ги затрудниш, защото се защитават с много хора. Преминават в атака, атакуват от втора линия. Имат ясни идеи за играта и ясен план. Трябва да изиграем добре мача, да бъдем умни. Да се възползваме от пространствата и да видим къде можем да ги затрудним", каза той.
В отбора не се мисли за титлата, а само за следващия мач.
"Не знам дали ще се борим за титлата. Първенството едва започна, остава още много. Ако си мислим, че сме направили нещо кой знае какво, жестоко сме се объркали. Нашата цел трябва да е всеки един ден да се подобряваме. И с изключително желание и страст да участваме в първенството - мач за мач, ден за ден. Да се подобряваме колективно, индивидуално, да вдигаме нивото. Най-важното е в края на първенството къде ще се намираме", завърши Хулио Веласкес.