Хулио Веласкес: Чувствам се благословен с работата си в Левски

Доказахме, че нашият първи защитник е централният ни нападател, каза испанският специалист след втория успех над Сабах.

Хулио Веласкес
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес засипа с похвали футболистите си след победата с 2:0 като гост над Сабах в Азербайджан, която класира „сините“ за плейф за влизане в Лигата на конференциите.

„Изиграхме мача много интелигентно. Футболистите веднага разбраха какво се изисква от тях и по какъв начин трябва да играят. Основното бе да не пазим преднината от първия мач, а да се опитаме да спечелим и тук и го направихме. Така играхме от първата минута. За пореден път съм много щастлив и горд с футболистите, с които разполагам. Благодаря на феновете, които не спират да ни подкрепят. Благодаря и на хората, които пътуваха с нас, защото не е лесно да дойдеш тук и да бъдеш с отбора. Оценявам това и сме много благодарни“, каза Веласкес.

„Доказахме, че нашият първи защитник е централният ни нападател. Борбата за отнемането на топката бе за пример. Когато успявахме да им вземем топката, ги принуждавахме да се защитават с петима човека в линия“, добави специалистът.

Испанецът призна, че е изключително щастлив от работата си в клуба.

„В крайна сметка се чувствам благословен с работата, която имам. Това е много позитивно за отбора и за целия клуб. Трябва да продължим по същия начин. Всичко започва от начина на мислене и това как се влагат играчите", категоричен е Веласкес.

Той каза също, че на този етап е рано да се говори за отлагане на двубой от първенството заради натрупана умора.

„Нека не говорим днес за отлагане на мачове. Сега моят фокус е мачът с Ботев (Враца) в неделя. Целта е да се възстановим и да се подготвим за следващия съперник“, завърши Веласкес.

#УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #Хулио Веласкес #ПФК Левски София

