Хулио Веласкес: Отношението на момчетата е невероятно, както винаги досега

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че е изключително амбициран за работа в клуба след спечелената шампионска титла, защото очаква нови положителни предизвикателства. Испанецът даде пресконференция преди последния шампионатен двубой за този сезон срещу ЦСКА 1948, който е утре в Бистрица от 20:30 часа.

„Ще кажа още веднъж, че съм горд да съм част от този клуб. Както винаги, искам да благодаря на феновете. Главните герои за мен са играчите", започна специалистът.

"Ситуацията е нормална. Последен мач за сезона. От четири седмици сме шампиони, но момчетата имат невероятно поведение през това време. Тренират перфектно в дните, в които имахме занимания тази седмица. Нямам представа как ще завърши мачът утре. Без съмнение е ясно, че излизаме за победа. Отношението на момчетата е невероятно, както винаги досега", заяви испанецът.

Мустафа Сангаре и Стипе Вуликич ще пропуснат двубоя с ЦСКА 1948.

"Стипе продължава да се възстановява. Мустафа изглеждаше, че не е нищо кой знае какво в в мача с ЦСКА, както и неговият коментар беше, че вероятно е само крампа. В крайна сметка става въпрос за леко разтежение и се налага да работи с медицинския щаб, за да е на линия за началото на подготовката“, започна Веласкес.

„Аз през цялото това време бях информиран за ситуацията с Георги Костадинов. Ръководството говори с мен преди няколко месеца за тази възможност. Имаше възможност да продължи кариерата си като футболист и да съвместява с друга длъжност. Ако ме питате за моето мнение – мисля, че той има адекватните характеристики, за да изпълнява тази си роля. Мисля, че е нещо много интересно за него и го заслужава. Смятам, че е добро за клуба. Говорим за отговорен и всеотдаен човек, със социални контакти, с адекватен контрол върху емоционалното си състояние, познава обстановката. Ясно е, че с него имаме специални отношения. Щастлив съм за него и клуба“, каза още Веласкес по повод новата позиция на Георги Костадинов - спортен директор.

„Утре завършва първенството и очевидно трябва да се подготвим за следващия сезон. Работим на максимум и с прекрасна връзка между всички отдели. Ясно е, че приключваме като шампиони. Разбираме как е устроен светът на футбола. Никога няма да говоря за конкретни цели за класиране в турнирите, в които участваме. Моят подход ще е винаги един и същи – ден за ден, мач за мач. Този клуб, заради историята и многобройните си фенове, заслужава всеки един мач да се борим за победа. Много е важно следващия сезон – може да бъде много хубав сезон или труден, но това ще зависи от нашия трансферен прозорец. Предстои да играем предварителен кръг за Шампионската лига, след което ще вземем участие във всички турнири на България“, добави Веласкес.