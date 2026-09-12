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Хулио Веласкес: Треньорът е пред всички, когато трябва да поеме вината

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Спорт
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Наставникът на Левски защити своите футболисти след загубата за Суперкупата срещу ЦСКА и предупреди, че гостуването на Ботев Враца ще изисква максимална концентрация

Хулио Веласкес: Треньорът е пред всички, когато трябва да поеме вината
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес пое отговорността за представянето на отбора през второто полувреме срещу ЦСКА във финала за Суперкупата, но категорично защити футболистите си преди предстоящото гостуване на Ботев Враца.

Испанският специалист призна, че поражението е било анализирано в детайли, но вече иска вниманието на тима да бъде насочено изцяло към следващото изпитание.

"Обичам да анализирам нещата по обективен начин. Анализирахме мача, имайки предвид какво се случи през първото и второто полувреме. Това, което прави отборът, е невероятно. Стигнахме до последния кръг на Шампионската лига с цялото това натоварване, а във вътрешното първенство успяхме да спечелим всички мачове“, заяви Веласкес.

Наставникът подчерта, че натрупването на срещи неизбежно се отразява както физически, така и психически на футболистите.

"Искам да отдам дължимото на играчите. Когато нещата се правят добре, трябва да се каже. Когато не се правят добре - също. Искаме да бъдем в такъв цикъл от постоянни мачове, но това носи изтощение – физическо и психическо. Допускаме грешки, защото сме човешки същества, но трябва да се учим от тях“, допълни той.

Веласкес не пожела да се връща подробно към двубоя с ЦСКА и насочи вниманието към гостуването във Враца. Испанецът очаква сериозно изпитание за "сините“, включително заради спецификата на стадиона и терена.

"Знаем на какъв стадион и терен отиваме. Говорим за адаптация, без да търсим никакви извинения. Ще се опитаме да се представим добре и да контролираме малките детайли. Ако го направим, имаме добра възможност да спечелим“, каза треньорът.

Според него едно от основните оръжия на Ботев Враца е директният футбол, което ще изисква сериозна концентрация от Левски при борбата за вторите топки и при подновяването на играта.

"Те са отбор, който играе с дълги топки. Трябва да контролираме борбата за втора топка. Трябва да използваме шансовете си. Имаме примера от миналия сезон - въобще не беше лесен мачът и сме напълно наясно, че ще бъде много тежко и сега“, предупреди Веласкес.

Той отказа да разкрие какви промени възнамерява да направи в стартовия състав и подчерта, че на този етап не мисли за следващия европейски двубой със Залцбург.

Испанецът коментира и ситуацията с Петко Христов, който може да получи възможност за изява заради наказанието на Кристиан Димитров.

"Петко е изключителен професионалист. От Италия ми казаха много хубави неща за него. Очевидно е, че не идва от игрови ритъм и от отбор, който има различен план и модел на игра от нашия. Адаптира се по перфектен начин към съблекалнята, но предстои да се адаптира и към динамиката ни със и без топка“, обясни наставникът.

Веласкес отново защити своя състав и заяви, че едно слабо полувреме не може да заличи постигнатото от началото на сезона.

"В общи линии съм изключително горд с тези футболисти. Много ме боли за второто полувреме на последния мач. Но отговорът на отбора след всички мачове е невероятен. За мен 45 минути няма да разрушат всичко, което се гради от тези футболисти“, каза той.

Треньорът на "сините“ беше категоричен и по отношение на собствената си отговорност при негативни резултати.

"Няма проблем, когато трябва да се кажат нещата в очите. Треньорът е пред всички, когато трябва да поеме вината. Аз съм човекът, който взима всички решения и съм с най-голяма отговорност, особено когато не се получават нещата“, заяви Веласкес.

Някои от футболистите с физически проблеми все още не са напълно възстановени, но наставникът не изключи възможността част от тях да попаднат в групата. Предстоящата пауза за националните отбори според него ще бъде важна за възстановяването на състава и натрупването на тренировъчна практика от играчите, които се нуждаят от нея.

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#Първа лига 2026/2027 #Хулио Веласкес #ПФК Левски София #ПФК Ботев Враца

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