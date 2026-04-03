Хулио Веласкес: Успяхме да починем и да работим добре

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде традиционния си брифинг преди мач от шампионата. Той сподели, че тимът му е тренирал и почивал добре в паузата за национални отбори. В неделя „сините“ гостуват на Добруджа.

„Доволен съм, успяхме както да починем, така и да тренираме добре. Позитивно оценявам тези две седмици без мачове. Във връзка с контузени играчи Сангаре и Фабиен ще отсъстват. В перфектно състояние е Макун. Зависи само от моето решение. Получи контузия, влезе срещу Лудогорец. В онзи момент това доведе до малко пренатоварване. Затова предпочетох да играе негов заместник. Срещу Локомотив (Пд) игра Стипе, който се представи много силно. След това влезе срещу Берое“, сподели испанецът.

Той добави, че основната цел пред него и екипът му е всички футболисти да бъдат в оптимална форма.

„Почивката за национални отбори дойде, имахме време да вземем преценка и да осмислим нещата. Всичко, което правим е във връзка с това играчът да се чувства в оптимална кондиция и да е на разположение, когато имаме нужда от него“, продължи испанският специалист.

„С всичките специфики и особености на този мач, със сигурност противникът е мотивиран и ще излезе да ни победи. Разбира се, добавям и това, че винаги се играе по-трудно навън. Подхождаме с уважение към противника, но отиваме да наложим нашия стил и да спечелим мача. Както винаги към проблемите търсим не оправдания, а решения. Такъв е случаят и с Бурас. Акрам играе редовно последните мачове. Считам, че откакто е дошъл показва в различни аспекти на играта израстване. Разбира се, има къде и какво да подобрява, но в много аспекти забелязвам израстване. Ще липсва, но имам огромно доверие във всеки друг играч. Ясна идея за игра изповядваме, независимо дали играе у дома или навън. В момента, в който притежаваме топката и ще играем с нея, независимо кой ще играе ще търсим решения и пространства“, каза още треньорът.

В заключение испанецът за пореден път увери, че се чувства много добре в Левски и в България и се надява да продължи работата си в клуба.

„Един от аспектите, които харесвам най-много в професията си е, че играчите могат да развият индивидуалните си качества. Считам, че е отговорност на всеки един треньор да развива индивидуалните качества на футболистите, защото не бива да забравяме, че това са активите на всеки клуб и те трябва да се повишават. Основният ни фокус винаги е отборът в колективен план. Това, което трябва е да извлечеш максимума от групата с добра игра и резултати. Но винаги се радвам, когато мога да развия футболистите. Който и да било треньор в който и да било шампионат трябва да е доволен от възможността да работи. На тази база да опита да надгради в личен план. Както и друг път съм казвал аз съм много щастлив в тази държава и в този клуб. Към днешна дата всеки ден се чувствам щастлив и се надявам така да продължи“, завърши Веласкес.

Левски е лидер след 27 изиграни мача с актив от 65 точки, като има 9 повече от втория Лудогорец.