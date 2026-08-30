Хулио Веласкес: Знам колко е трудно да се играе след такъв мач в Европа

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес остана изключително доволен от представянето на своя отбор при победата с 3:1 като гост на Ботев Пловдив. Успехът беше шести пореден за "сините“ от началото на сезона в първенството и ги върна на върха в класирането.

Испанският специалист подчерта трудността на гостуването в Пловдив и отдаде заслуженото на съперника, който според него разполага с качествен състав.

"Много съм доволен, защото бе много важно да вземем тази победа и трите точки днес. Смятам, че тук е труден стадион за игра. Ботев има много интересен състав за българското първенство и вследствие на това е изключително трудно да се играе срещу тях, особено на техния стадион“, коментира Веласкес.

Наставникът призна, че домакините са започнали по-добре срещата и Левски е имал нужда от време, за да се приспособи към начина им на игра. Постепенно обаче „сините“ са успели да задържат по-трайно топката в противниковата половина и да създадат своите възможности.

"Направихме добър мач. Заслужена победа. Противникът започна добре в първите минути. Ние трябваше да се напаснем към тяхната игра. Успяхме да задържим топката, за да останем в тяхната половина и това ни доведе до няколко ситуации, в които можехме да вкараме гол“, обясни испанецът.

Веласкес остана особено доволен от начина, по който футболистите му са започнали второто полувреме. Той акцентира и върху концентрацията при директния футбол на Ботев, както и върху реакцията след попадението на пловдивчани.

"Отборът ни влезе добре през втората част. Беше важно, защото Ботев търси директната игра. Трябваше да бъдем концентрирани за това. След като получихме гол, имаше лека несигурност, но смятам, че показахме мъдрост какво трябва да направим в тези моменти. Накрая вкарахме и трето попадение“, добави треньорът.

Веласкес обърна специално внимание и на факта, че Левски трябваше бързо да се пренастрои след европейския си ангажимент и загубата от АЕК с 0:4 в реванша от плейофния кръг на Шампионската лига. Именно затова той определи представянето на футболистите си като особено ценно.