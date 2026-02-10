Ига Швьонтек с безпроблемно класиране в третия кръг на турнира в Доха

Ига Швьонтек продължава към третия кръг в Доха. Полякинята нямаше проблеми срещу Джанис Тиен след 6:0, 6:3. Единственият проблем за първата поставена в схемата дойде през втория сет, когато допусна ранен пробив и изоставане при 0:1 срещу индонезийката, веднага направи корекции и взе шест от следващите осем гейма.

За място на четвъртфиналите Швьонтек ще спори с Дария Касаткина. Рускинята, която отскоро играе за Австралия, победи с 6:4, 6:0 белгийката Елизе Мертенс.

В третия кръг ще играе и шампионката от Откритото първенство на Австралия Елена Рибакина. В първия си двубой след триумфа в Мелбърн казастанката спечели с 6:2, 6:4 срещу Ван Синю. Китайката нямаше шансове в първия сет, но във втория водеше с 4:2 гейма и имаше точка за втори пробив за 5:2, но я пропусна и това донесе обрат на Рибакина.

Следващата съперничка на втората в схемата ще бъде победителката от двубоя между актуалната олимпийска шампионка Цинвън Чжън от Китай и Алиша Паркс от САЩ.

От турнира обаче отпадна номер 4 в схемата Коко Гоф. Американката допусна изненадата на деня, след като отстъпи с 4:6, 2:6 пред номер 57 в света Елизабета Кочарето от Италия. Загуба с абсолютно същия резултат допусна и шестата в схемата Джазмин Паолини от Италия, която загуби от гъркинята Мария Сакари.