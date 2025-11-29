БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата...
Чете се за: 01:27 мин.
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е...
Чете се за: 00:57 мин.
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си...
Чете се за: 01:35 мин.
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илия Груев игра цял мач за Лийдс при загубата от Манчестър Сити

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

"Гражданите" стигнаха до победен гол в добавеното време.

Лийдс Фил Фодън Манчестър Сити
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Лийдс загуби от Манчестър Сити с 2:3 в мач от 13-ия кръг на Висшата лига. Българският национал Илия Груев игра цял мач за тима си.

Домакините откриха резултата на стадион "Етихад" в Манчестър още в 59-ата секунда. Фил Фодън засече от движение подаване в наказателното поле на Матеуш Нунеш.

Възпитаниците на Хосеп Гуардиола удвоиха преднината си в 25-ата минута. Нико О'Райли засече с глава центриране от ъглов удар на Фил Фодън. Топката отиде на пътя на Йошко Гвардиол, който се разписа от непосредствена близост.

На полувремето Даниел Фарке направи две смени, като Доминик Калвърт-Люин замени Даниъл Джеймс. Именно резервата намали изоставането на гостите в 48-ата минута с шут от вътрешността на наказателното поле.

Йоркшърци продължиха да нападат и в 68-ата минута възобновиха равенството. Илия Груев и компания получиха дузпа за шпагат на Йошко Гвардиол в краката на Доминик Калвърт-Люин. Джанлуиджи Донарума изби изпълнението на Лукас Нмека, но нападателят бе точен при добавката.

В добавеното време "гражданите" стигнаха до успеха. Фил Фодън получи подаване в пеналтерията от резервата Раян Шерки. След като се измъкна от опеката на няколко защитници, стреля в далечния ъгъл, за да донесе успеха на тима си.

Манчестър Сити се изкачи до второто място в класирането с актив от 25 пункта. Лийдс остава на 18-ата позиция в подреждането с 11 точки.

В другите мачове, играни по същото време, домакините също отбелязаха по три гола и победиха. Брентфорд се наложи над Бърнли с 3:1, докато Съндерлнад нагигра Борнемут с 3:2 след обрат от 0:2.

#Илия Груев #Лийдс #Манчестър Сити

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
1
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
2
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна промяна
3
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна...
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
4
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния...
Атанас Атанасов, ПП-ДБ: Този бюджет е брутален и единствената възможност е да бъде оттеглен
5
Атанас Атанасов, ПП-ДБ: Този бюджет е брутален и единствената...
Спасен живот: Бебето с 1 милион левкоцита в кръвта е извън опасност
6
Спасен живот: Бебето с 1 милион левкоцита в кръвта е извън опасност

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
6
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...

Още от: Футбол

Монако победи шампиона ПСЖ с гол на Такуми Минамино
Монако победи шампиона ПСЖ с гол на Такуми Минамино
Барселона оглави Ла Лига след домакински успех над Алавес Барселона оглави Ла Лига след домакински успех над Алавес
Чете се за: 01:50 мин.
ЦСКА спечели гостуването си на Спартак във Варна ЦСКА спечели гостуването си на Спартак във Варна
Чете се за: 01:57 мин.
Голове в добавеното време донесоха нова победа на Байерн Мюнхен Голове в добавеното време донесоха нова победа на Байерн Мюнхен
Чете се за: 01:42 мин.
Първа лига: Спартак Варна - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Спартак Варна - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
Херо: Беше трудно, но играчите се раздадоха Херо: Беше трудно, но играчите се раздадоха
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата "Исторически парк"
Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата "Исторически...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е криминално проявен Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е криминално проявен
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Описват щетите след проливните дъждове в Югозападна България Описват щетите след проливните дъждове в Югозападна България
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Украинска делегация отпътува за САЩ, за да продължи преговорите по споразумението за прекратяване на войната с Русия Украинска делегация отпътува за САЩ, за да продължи преговорите по споразумението за прекратяване на войната с Русия
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си четвърто място...
Чете се за: 01:35 мин.
Ски скокове
106,286 километра без да спреш: Хуманоиден робот постави световен...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Папа Лъв XIV отслужи първата си литургия в Турция пред вярващи в...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Тръмп отмени документи, подписани от Байдън с автописалка
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ