Илия Груев игра цял мач за Лийдс при загубата от Манчестър Сити

Лийдс загуби от Манчестър Сити с 2:3 в мач от 13-ия кръг на Висшата лига. Българският национал Илия Груев игра цял мач за тима си.

Домакините откриха резултата на стадион "Етихад" в Манчестър още в 59-ата секунда. Фил Фодън засече от движение подаване в наказателното поле на Матеуш Нунеш.

Възпитаниците на Хосеп Гуардиола удвоиха преднината си в 25-ата минута. Нико О'Райли засече с глава центриране от ъглов удар на Фил Фодън. Топката отиде на пътя на Йошко Гвардиол, който се разписа от непосредствена близост.

На полувремето Даниел Фарке направи две смени, като Доминик Калвърт-Люин замени Даниъл Джеймс. Именно резервата намали изоставането на гостите в 48-ата минута с шут от вътрешността на наказателното поле.

Йоркшърци продължиха да нападат и в 68-ата минута възобновиха равенството. Илия Груев и компания получиха дузпа за шпагат на Йошко Гвардиол в краката на Доминик Калвърт-Люин. Джанлуиджи Донарума изби изпълнението на Лукас Нмека, но нападателят бе точен при добавката.

В добавеното време "гражданите" стигнаха до успеха. Фил Фодън получи подаване в пеналтерията от резервата Раян Шерки. След като се измъкна от опеката на няколко защитници, стреля в далечния ъгъл, за да донесе успеха на тима си.

Манчестър Сити се изкачи до второто място в класирането с актив от 25 пункта. Лийдс остава на 18-ата позиция в подреждането с 11 точки.

В другите мачове, играни по същото време, домакините също отбелязаха по три гола и победиха. Брентфорд се наложи над Бърнли с 3:1, докато Съндерлнад нагигра Борнемут с 3:2 след обрат от 0:2.