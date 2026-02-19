БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Кабинетът "Гюров" положи клетва пред...
Чете се за: 03:47 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илияна Йотова: Ще бъда коректив на правителството

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Президентът Илияна Йотова заяви, че няма забележки към състава на служебния кабинет на Андрей Гюров, защото не е неин избор, но ще следи изпълнението на обещанията на министрите и ще бъде коректив на правителството.

Президентът Йотова подчерта, че посочването на премиера е нейно конституционно право, но изборът на министрите е решение на Гюров.

„Няма как да имам забележки, защото той не е мой избор. Аз посочих господин Гюров за служебен министър-председател. Той си проведе събеседване с всички хора, които днес видяхте, спря се на тях. От своя страна те декларираха, че ще работят за интересите на България.“

Президентът увери, че ще следи изпълнението на ключовите задачи на кабинета, без да коментира отделни министри поименно.

„Много ми помогна, защото не скритно ще следим изпълнението на тези седем точки. И още първият ден заявих, че президентската институция ще бъде коректив на изпълнението на тези обещания, защото заявките бяха много сериозни. Хареса ми акцента за деполитизацията на кабинета, дано да го спазят.“

Йотова поясни и че не може да бъде отговорна за изборите на всеки министър и че наблюдението ѝ ще бъде прозрачно и публично.

Тя призна, че има резерви към някои от министрите.

#президентът Илияна Йотова #Андрей Гюров #служебен кабинет

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
3
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Андрей Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в този кабинет
4
Андрей Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в този...
Случаят "Петрохан": При хижата става дума за самоубийство, при Околчица – за убийство и самоубийство
5
Случаят "Петрохан": При хижата става дума за...
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
4
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Политика

„ДПС – Ново начало“ не уважи клетвата на служебния кабинет, написа Делян Пеевски
„ДПС – Ново начало“ не уважи клетвата на служебния кабинет, написа Делян Пеевски
НА ЖИВО: Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание НА ЖИВО: Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание
Чете се за: 03:47 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.
НА ЖИВО: Депутатите ще изслушат енергийният министър в оставка Жечо Станков за спирането на шести блок НА ЖИВО: Депутатите ще изслушат енергийният министър в оставка Жечо Станков за спирането на шести блок
Чете се за: 00:42 мин.
Новото служебно правителство влиза в длъжност Новото служебно правителство влиза в длъжност
Чете се за: 00:52 мин.
Един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица, коментира Румен Радев Един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица, коментира Румен Радев
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание
НА ЖИВО: Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Илияна Йотова: Ще бъда коректив на правителството Илияна Йотова: Ще бъда коректив на правителството
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Президентът подписа указ за новото служебно правителство Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Продължава издирването на тримата рибари, доброволци се включват по брега Продължава издирването на тримата рибари, доброволци се включват по брега
Чете се за: 02:22 мин.
Регионални
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Станимир Карапетков: Експертизата по делото „Сияна“ е...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Следователят Иво Иванов: Фотоалбумът по делото "Сияна" е...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Напрежение Техеран - Вашингтон: Тръмп не е взел окончателно решение...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ