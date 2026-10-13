Има ли енергийно примирие?: САЩ не са спирали разузнавателната информация за Киев

Най-малко 10 души загинаха при руски удари в Украйна за едно денонощие. Украинският президент Зеленски заяви, че страната му е прекратила ударите срещу руски рафинерии, но Русия не се е „вслушала в призива на Доналд Тръмп за енергийно примирие". Появиха се спекулации, че Съединените щати са спрели подаването на разузнавателна информация на Украйна. Украинският външен министър Андрий Сибиха обаче заяви, че сътрудничеството с Вашингтон продължава.

Взривове, последвани от сирени. Руска атака изненада тази нощ жителите на украинската столица. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че „е имало подъл балистичен удар срещу Киев“, за който не е имало предупреждение от страните-партньори. Външният министър на Украйна Андрий Сибиха потвърди, че тревогата е била обявена късно.

Андрий Сибиха, външен министър на Украйна: „Питате ме дали получаваме разузнавателна информация от американска страна? Да, продължаваме сътрудничеството. Вярно е също, че тревогата за въздушна атака беше обявена със закъснение. Това обаче се дължи на специфичния вид оръжие, използван от руската страна.“

В Киев са загинали най-малко 2-ма души. Най-тежка е била атаката срещу Харков. При удар срещу жилищна сграда са загинали четирима.

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Украински медии съобщават, че срещу града са били изстреляни хибридни ракети-дронове от типа „Бандерол“.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Руснаците атакуваха както нашите енергийни съоръжения, така и нашата критична инфраструктура, изпращайки напълно ясни сигнали, че нямат намерение да се въздържат от удари срещу Украйна. 19 региона от нашата страна бяха подложени на атаки само през тези два дни.“

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че продължават контактите за евентуално енергийно примирие, но не даде подробности. Той беше категоричен, че сключеното с Вашингтон споразумение за руския дизел, не е обвързано с мирните преговори за Украйна.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: „Не виждам никаква пряка връзка. В действителност това е взаимноизгодна област на руско-американско сътрудничество. Тя обслужва интересите на Съединените щати, световните енергийни пазари и Руската федерация.“

Но американският президент Доналд Тръмп продължава да твърди, че Москва и Киев са се съгласили на енергийно примирие.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Съгласиха се. Знаете ли защо? Защото им казах - съгласни сте. За това.“

В отговор на сделката между Москва и Вашингтон за дизела, първите дипломати на Великобритания и Германия призоваха за налагане на допълнителни санкции срещу Русия.