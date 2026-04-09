Министерството на финансите ще публикува списък с...
Има сделка: Ювентус и Спалети си стиснаха ръцете

Станко Димов от Станко Димов
Спорт
Специалистът ще подпише за срок от две години с гранда от Торино.

Лучано Спалети
Снимка: X / @juventusfcen
Няколко медии в Италия съобщават, че удължаването на договора на Лучано Спалети с Ювентус вече е договорено и клубът ще обяви официално новината преди края на работната седмица.

Според издания като La Gazzetta dello Sport и Tuttosport, специалистът ще подпише нов контракт за срок от две години, който ще го обвърже с „бианконерите“ до лятото на 2028-а. Бившият селекционер на Италия първоначално пое тима през октомври с краткосрочно споразумение до края на сезон 2025/26.

La Gazzetta dello Sport твърди, че новият договор ще бъде обявен „в рамките на следващите 24 часа“, докато Tuttosport посочва петък като най-вероятния ден за официалното потвърждение.

Очаква се Спалети да получава между 5 и 6 милиона евро на сезон. Според някои информации основната му заплата ще бъде около 5 милиона евро, докато други включват бонуси, с които сумата може да достигне 6 милиона. За периода от октомври до края на кампанията 2025/26 той ще заработи приблизително 3 милиона евро.

Tuttosport допълва, че решението за нов договор е било взето след победата с 3:0 като гост на Сасуоло на 6 януари, когато ръководството е останало впечатлено от представянето на отбора. Вечерта след този мач Джон Елкан е провел разговор с наставника в Емилия-Романя. Срещата със Сасуоло бе пета победа в серия от седем поредни двубоя без загуба за Ювентус.

Следващата задача пред клуба е свързана с евентуални нови договори за халфовете Уестън Маккени и Мануел Локатели. Що се отнася до представянето на терена, основната цел остава класиране за Шампионската лига през сезон 2026/27.

Конте и Де Лаурентис ще проведат решаващ разговор след края на сезона
Два варианта за нов договор на Лучано Спалети
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
