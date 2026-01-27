Интер привлече сина на бивш халф на ЦСКА

Лидерът в Серия А Интер Милано обяви трансфера на защитника Леон Якирович от Динамо Загреб. 18-годишният хърватин подписа договор до 2030 г.

Според хърватските медии трансферната сума е 2,5 милиона евро, плюс още 2 милиона като бонуси при определени условия. Първоначално Якирович ще играе за младежкия отбор на Интер до 23 години.

Леон Якирович е син на бившия полузащитник на ЦСКА и настоящ мениджър на Хъл Сити - Сергей Якирович, който игра с червената фланелка в периода 2005-2007 година.