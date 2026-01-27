БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Интер привлече сина на бивш халф на ЦСКА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Запази

Леон Якирович е син на бившия полузащитник на ЦСКА Сергей Якирович.

Сергей Якирович
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Лидерът в Серия А Интер Милано обяви трансфера на защитника Леон Якирович от Динамо Загреб. 18-годишният хърватин подписа договор до 2030 г.

Според хърватските медии трансферната сума е 2,5 милиона евро, плюс още 2 милиона като бонуси при определени условия. Първоначално Якирович ще играе за младежкия отбор на Интер до 23 години.

Леон Якирович е син на бившия полузащитник на ЦСКА и настоящ мениджър на Хъл Сити - Сергей Якирович, който игра с червената фланелка в периода 2005-2007 година.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
1
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
2
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина
3
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от...
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
4
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
5
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
Великият Оле Ейнар Бьорндален, който спечели 13 медала от олимпийски игри
6
Великият Оле Ейнар Бьорндален, който спечели 13 медала от...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Футбол

Пари Сен Жермен обяви трансфера на испанския тийнейджър Педро Фернандес
Пари Сен Жермен обяви трансфера на испанския тийнейджър Педро Фернандес
Силите на Груев и Лийдс стигнаха само за равенство срещу Евертън Силите на Груев и Лийдс стигнаха само за равенство срещу Евертън
Чете се за: 04:15 мин.
Валенсия привлече полузащитник от Уест Хем Валенсия привлече полузащитник от Уест Хем
Чете се за: 00:45 мин.
Фермин Лопес близо до нов договор с Барселона Фермин Лопес близо до нов договор с Барселона
Чете се за: 00:50 мин.
Ботев Пловдив уреди контрола със Спартак Варна Ботев Пловдив уреди контрола със Спартак Варна
Чете се за: 00:35 мин.
Наполи потвърди за отсъствието на двама Наполи потвърди за отсъствието на двама
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична ситуация
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична ситуация
Чете се за: 03:15 мин.
Общество
Консултации за служебен премиер: Илияна Йотова се среща с Рая Назарян Консултации за служебен премиер: Илияна Йотова се среща с Рая Назарян
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Влак блъсна 48-годишен мъж на жп прелез край село Крумово Влак блъсна 48-годишен мъж на жп прелез край село Крумово
Чете се за: 00:37 мин.
Регионални
Част от имиграционните служби напускат Минесота - ще има ли промяна...
Чете се за: 01:05 мин.
САЩ и Канада
Блокадата на "Гюешево" и "Калотина" - какви са...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След като дете загина, а родителите му остават в реанимация - какви...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Тежка зима в САЩ: Десетки жертви и стотици отменени полети
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ