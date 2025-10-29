Интер се развихри след почивката и разгроми Фиорентина

Отборът на Интер се завърна на победния път и разгроми с класическото 3:0 Фиорентина в пореден мач от междинния 9-ти кръг в Серия „А“. В герой за „нерадзурите“ се превърна Хакан Чалханоглу, който се разписа на два пъти. Едно попадение добави и хърватският национал Петър Сучич, който се присъедини към тима през лятото.

Благодарение на успеха Интер събра на сметката си 18 точки и дели третото място с градския съперник Милан. Фиорентина, малко очаквано, все още няма победа от началото на сезона и е на предпоследната 19-та позиция. Бъдещето на Стефано Пиоли при „виолетовите“ е поставено под въпрос, като медиите в Италия прогнозират, че гологлавият специалист ще бъде вторият след Игор Тудор (Ювентус), който ще загуби поста си след началото на сезона.

Интер откри резултата в 66-ата минута чрез Чалханоглу, който се разписа с удар от около 25 метра, с който матира Давид Де Хеа. Домакините продължиха да атакуват и 5 минути по-късно Петър Сучич обираше овациите, след като се разходи из отбраната на Фиорентина преди да вкара за 2:0.

Крайният резултат фиксира отново Чалханоглу, този път от дузпа, отсъдена за нарушение срещу резервата Бони. В ситуацията гостите останаха и с човек по-малко след втори жълт – червен картон на Матия Вити.

В другите късни срещи от тази нощ Болоня и Торино не си отбелязаха гол – 0:0, а Кремонезе победи като гост Дженоа с 2:0. Тимът от Генуа остава на дъното на класирането.