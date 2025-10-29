БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Интер се развихри след почивката и разгроми Фиорентина

Станко Димов
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Хакан Чалханоглу впечатли с изявите си на „Сан Сиро“.

Хакан Чалханоглу
Снимка: БГНЕС
Отборът на Интер се завърна на победния път и разгроми с класическото 3:0 Фиорентина в пореден мач от междинния 9-ти кръг в Серия „А“. В герой за „нерадзурите“ се превърна Хакан Чалханоглу, който се разписа на два пъти. Едно попадение добави и хърватският национал Петър Сучич, който се присъедини към тима през лятото.

Благодарение на успеха Интер събра на сметката си 18 точки и дели третото място с градския съперник Милан. Фиорентина, малко очаквано, все още няма победа от началото на сезона и е на предпоследната 19-та позиция. Бъдещето на Стефано Пиоли при „виолетовите“ е поставено под въпрос, като медиите в Италия прогнозират, че гологлавият специалист ще бъде вторият след Игор Тудор (Ювентус), който ще загуби поста си след началото на сезона.

Интер откри резултата в 66-ата минута чрез Чалханоглу, който се разписа с удар от около 25 метра, с който матира Давид Де Хеа. Домакините продължиха да атакуват и 5 минути по-късно Петър Сучич обираше овациите, след като се разходи из отбраната на Фиорентина преди да вкара за 2:0.

Крайният резултат фиксира отново Чалханоглу, този път от дузпа, отсъдена за нарушение срещу резервата Бони. В ситуацията гостите останаха и с човек по-малко след втори жълт – червен картон на Матия Вити.

В другите късни срещи от тази нощ Болоня и Торино не си отбелязаха гол – 0:0, а Кремонезе победи като гост Дженоа с 2:0. Тимът от Генуа остава на дъното на класирането.

Ювентус победи Удинезе за първи успех под ръководството на Масимо Брамбила
Ювентус победи Удинезе за първи успех под ръководството на Масимо Брамбила
Първа победа за "бианконерите" след раздялата с Игор Тудор.
Чете се за: 01:20 мин.
#Серия А 2025/26 #ФК Фиорентина #Интер

