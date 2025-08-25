Интер се забавлява на старта на Серия А

Отборът на Интер започна по впечатляващ начин кампанията си в италианската Серия „А“. В среща от първия кръг, „нерадзурите“ победиха с 5:0 Торино пред препълнения „Сан Сиро“. С два гола за домакините се отличи Маркюс Тюрам, по едно попадение добавиха Алесандро Бастони, Лаутаро Мартинес и новото попълнение Анже Бони. Дебют начело на Интер в Серия „А“ записа Кристиан Киву, който през лятото замени напусналия в посока Саудитска Арабия Симоне Индзаги. „Биковете“ също са с нов наставник – Марко Барони, но 61-годишният специалист едва ли ще помни с добро дебюта си начело на Торо.

Интер взе превес още от самото начало на двубоя и логичното се случи в 18-ата минута, когато Алесандро Бастони засече с глава центриране от ъглов удар на Николо Барела и вкара атрактивно за 1:0. „Нерадзурите“ продължиха да атакуват и в 36-ата минута на „Сан Сиро“ отново имаше повод за радост. Единственото ново попълнение в стартовия състав – хърватинът Петер Сучич, който игра на мястото на наказания Хакан Чалханоолу, намери отлично в полето Тюрам, който с диагонален удар по земя матира Франко Исраел – 2:0. При този резултат дойде и последният съдийски сигнал за първата част.

След почивката домакините продължиха да се забавляват. В 52-ата минута, след груба грешка в центъра на отбраната на „биковете“, капитанът Лаутаро Мартинес вкара за 3:0 и тотално сложи край на интригата. Десет минути по-късно Тюрам засече брилянтно центриране от ляво на Бастони и с глава се разписа за 4:0, вкарвайки второто си попадение в срещата. Малко след гола французинът беше заменен под бурните аплодисменти на привържениците от своя сънародник Анже Бони, на когото му трябваха точно 5 минути игра, за да реализира гол в дебюта си в Серия „А“ – 5:0. Този път в ролята на асистент бе Лаутаро Мартинес.

До края нови голове нямаше, макар Интер да създаде още няколко добри положения. Тежък старт на сезона за Торо и доста впечатляващ „стар“ Интер.