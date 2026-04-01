БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ирак обяви национални празници след класирането за Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Правителството в Багдад отличи историческия успех на националния отбор

ирак обяви национални празници класирането мондиал 2026
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Властите в Ирак обявиха 1 и 2 април за официални почивни дни, за да отбележат класирането на националния отбор за финалите на Световното първенство по футбол през 2026 година.

Решението е взето с указ на премиера Мохамед ал-Судани, съобщи Иракската информационна агенция (INA), цитирана от международни агенции.

Историческото постижение стана факт, след като иракският тим победи Боливия с 2:1 и си осигури място сред участниците на Мондиал 2026. Това ще бъде едва второ участие за страната на световни финали след дебюта през 1986 година.

Световното първенство ще се проведе между 11 юни и 19 юли в САЩ, Мексико и Канада, като за първи път във финалната фаза ще участват 48 отбора.

Националният отбор на Ирак попадна в група I, където ще се изправи срещу Франция, Сенегал и Норвегия.

Класирането на „лъвовете на Месопотамия“ предизвика вълна от радост в страната, като обявяването на почивни дни подчерта значимостта на успеха за иракското общество.

#национален отбор по футбол на Ирак #Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Най-четени

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ