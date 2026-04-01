Ирак обяви национални празници след класирането за Мондиал 2026

Властите в Ирак обявиха 1 и 2 април за официални почивни дни, за да отбележат класирането на националния отбор за финалите на Световното първенство по футбол през 2026 година.

Решението е взето с указ на премиера Мохамед ал-Судани, съобщи Иракската информационна агенция (INA), цитирана от международни агенции.

Историческото постижение стана факт, след като иракският тим победи Боливия с 2:1 и си осигури място сред участниците на Мондиал 2026. Това ще бъде едва второ участие за страната на световни финали след дебюта през 1986 година.

Световното първенство ще се проведе между 11 юни и 19 юли в САЩ, Мексико и Канада, като за първи път във финалната фаза ще участват 48 отбора.

Националният отбор на Ирак попадна в група I, където ще се изправи срещу Франция, Сенегал и Норвегия.

Класирането на „лъвовете на Месопотамия“ предизвика вълна от радост в страната, като обявяването на почивни дни подчерта значимостта на успеха за иракското общество.