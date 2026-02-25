Иран има желание за справедливо споразумение със Съединените щати

Иран има желание да постигне ядрено споразумение със Съединените щати, което да бъде справедливо и за двете страни.



Това заявиха високопоставени ирански представители. Външният министър Абас Арагчи коментира, че Вашингтон и Техеран имат исторически шанс да сключат сделка и призова да бъде даден шанс на дипломацията. На този фон от ЦРУ обявиха, че набират информатори в Ислямската република и разпространиха инструкции на фарси към желаещите да се свържат с тях безопасно.