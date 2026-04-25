Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен...
ЗАПАЗЕНИ

Иранският президент призова съгражданите си да намалят ползваната електроенергия

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:30 мин.
По света
„Вместо 10 лампи у дома, да се включват само две. Какво лошо има в това?“, заяви Пезешкиан

Масуд Пезешкиан - Иран - президент
Снимка: БТА
Президентът на Иран Масуд Пезешкиан призова гражданите да намалят потреблението на електроенергия заради сериозни затруднения в снабдяването, съобщи агенция Мехр, цитирана от ДПА

„Вместо 10 лампи у дома, да се включват само две. Какво лошо има в това?“, заяви Пезешкиан.

Според него кризата се дължи основно на атаките на САЩ и Израел срещу инфраструктурата на страната, както и на „обсада“, визирайки морската блокада на Ормузкия проток и иранските пристанища.

Международната агенция за енергията и независими анализатори посочват и други причини за ситуацията, включително остаряла инфраструктура, субсидирани цени на електроенергията и управленски проблеми.

Наблюдатели смятат, че призивът на президента, включително акцентът върху ограничаването на осветлението, показва сериозността на кризата.

Иранските власти се стремят да предотвратят нова вълна от социално напрежение след масовите протести през януари. Прекъсванията на електрозахранването и преди са предизвиквали протести в страната.

На 15 април пакистанското правителство въведе режим на тока - за около два часа всяка вечер по време на пиковите часове. Причината, която беше изтъкната, беше " да се предотврати силно покачване на цените".

Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
НА ЖИВО: Четвърти ден от финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
Надежда Нейнски: Върна се желанието на хората да гласуват
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност"
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби
Слави Василев: Идва времето на истинското правосъдие, на прозрачността, на правовата държава и отговорността
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България" в Русе при обработени 80% от протоколите
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
Израел съобщи за 15 убити бойци на Хизбула при удари срещу Ливан
